Reklam Panolarında İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Geçiş - Son Dakika
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Reklam Panolarında İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Geçiş

03.06.2025 15:38  Güncelleme: 16:23
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait reklam panolarından kaldırılan Ekrem İmamoğlu afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişleri yerleştirildi. Afişlerde yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının 30 Ekim’de tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu ortaya çıktı. Özer’in kızı ve avukat Seraf Özer, “Ne var ki bugün bu sözün sahibi hapishanede, süreci yönetenler ise babamın sözlerinden, fikirlerinden yararlanarak bir süreç yürüyor ve tüm İstanbul’u babama ait sözlerle donatıyorlar. Bu durum da ‘bu ne yaman çelişki’ dediğimiz şeyi gözler önüne seriyor” dedi.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait reklam panolarından kaldırılan Ekrem İmamoğlu afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleri yerleştirildi. Afişlerde yer alan "Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye" sloganının 30 Ekim'de tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ait olduğu ortaya çıktı. Özer'in kızı ve avukat Seraf Özer, "Ne var ki bugün bu sözün sahibi hapishanede, süreci yönetenler ise babamın sözlerinden, fikirlerinden yararlanarak bir süreç yürüyor ve tüm İstanbul'u babama ait sözlerle donatıyorlar. Bu durum da 'bu ne yaman çelişki' dediğimiz şeyi gözler önüne seriyor" dedi.

İstanbul'un en işlek yollarından biri olan E-5 üzerindeki İBB'ye ait reklam panolarından Ekrem İmamoğlu'nun afişleri sökülünce reklam panolarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük boy fotoğrafları ile "Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye" mesajının yer aldığı afişler yerleştirildi. Reklam panolarında yapılan bu değişiklik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu görsellerin kaldırılmasıyla başladı. Bu durum, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul ve diğer bazı büyük şehirlerde faaliyet gösteren 12'si reklam şirketi olmak üzere toplam 24 şirkete el konulmasının ardından geldi.

"Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinde yer alan "Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye" sloganının, 30 Ekim'de PKK üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Özer'in kızı ve avukatı Seraf Özer bu duruma yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Özer, şunları kaydetti:

"Babamın 23 Mayıs'taki tarihi savunmasında da söylediği gibi yıllar önce TBMM'de babamın önerdiği yöntemlerle bugün babamın da desteklediği bir barış süreci yönetiliyor. Nitekim Ekim 2024 meclisinde ve tutuklanmadan 1 gün önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda on binlerin önünde "Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye'dir" sözünü de kullanmıştı. Bu söz kıymetli babama aittir ve Esenyurttaki demokrasi nöbetimizde tüm pankartlarda da babamın bu tarihi sözü kullanıldı. Keza babamın Esenyurt için mottosu da 'Barış ve Kardeşlik Kenti Esenyurt' idi. Ancak ne var ki bugün bu sözün sahibi hapishanede, süreci yönetenler ise babamın sözlerinden, fikirlerinden yararlanarak bir süreç yürüyor ve tüm İstanbul'u babama ait sözlerle donatıyorlar. Bu durum da 'bu ne yaman çelişki' dediğimiz şeyi gözler önüne seriyor. Adaletin olmadığı yerde kimseyi toplumsal barışa ikna edemezler. Tüm İstanbul'u donattıkları 'kardeşlik' ismimizi adaletle harmanlamalarını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Reklam Panolarında İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Geçiş - Son Dakika

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