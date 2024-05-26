CHP Milletvekili Bakırlıoğlu: İktidar kendi tasarruf genelgelerine uymuyor - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bakırlıoğlu: İktidar kendi tasarruf genelgelerine uymuyor

CHP Milletvekili Bakırlıoğlu: İktidar kendi tasarruf genelgelerine uymuyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın kendi yayınladığı tasarruf genelgelerine uymadığını belirterek, bütçeden yapılan kira ödemelerinin arttığına dikkat çekti. Bakırlıoğlu, taşıt ve hizmet binası kiralama giderlerinin yükseldiğini ve tasarrufun olmadığını ifade etti. Ayrıca, devletin kira ödemelerinin artmasına rağmen tasarruf genelgesi yayınlamasının anlamsız olduğunu belirtti.

26.05.2024 10:22  Güncelleme: 10:23
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, iktidarın kendi yayınladığı tasarruf genelgelerine ilk önce kendisinin uymadığına dikkati çekerek, 2021 genelgesinin ardından bütçeden yapılan kira ödemelerine işaret etti. "Taşıt ve hizmet binası kiralama giderlerinin uçtuğuna" vurgu yapan Bakırlıoğlu, "Tasarrufun T'si bile yok" dedi.

CHP'li Bakırlıoğlu, hükümetin açıkladığı tasarruf genelgesine yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, bütçeden "mal ve hizmet alım giderleri" kapsamında yapılan taşıt ve hizmet binası kiralama giderlerine işaret etti. 2018'de taşıt kiralama giderleri için 438.1 milyon lira, hizmet binası kiralamaları için de 392.9 milyon lira harcama yapıldığını, 2019'da taşıt kiralama giderlerinin 430.6 milyon lira, hizmet binası kiralama giderlerinin de 559.5 milyon lira olduğuna dikkati çeken Bakırlıoğlu, 2020'de taşıt kiralama giderleri için 430.1 milyon lira, hizmet binası kiralama giderleri için de 529.8 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

"Bu nasıl tasarruf?"

Bakırlıoğlu, 2021 yılında bütçeden taşıtlar için yapılan kira ödemelerinin 371.5 milyon lira, hizmet binaları için yapılan kira ödemelerinin de 543.7 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılının haziran ayında yine tasarruf genelgesi yayınladığına işaret eden Bakırlıoğlu, "Ancak sonrasındaki rakamlara bakıldığında sanki hiç böyle bir genelge yayınlanmamış. Taşıt ve hizmet binası kiraları için yapılan ödemeler uçmuş. Bu nasıl tasarruf? Genelgelerine önce kendileri uymamış. İktidar tasarruf öğrenecekse önce 25 bin lira kira, 18 bin lira gıda giderine karşılık 10 bin lira ile yaşamaya çalışan emekliye baksın. Ayıptır ayıp" dedi.

Bakırlıoğlu, 2021 yılındaki genelgenin ardından 2022'de, bütçeden, kiralanan taşıtlar için 1.4 milyar lira ödeme yapıldığını, hizmet binası kiralama giderlerinin de 916.1 milyon liraya çıktığını söyledi. 2023'te taşıt kiralamaları için yapılan ödemelerin 2.1 milyar liraya, hizmet binaları için yapılan kira ödemelerinin de 1.1 milyar liraya ulaştığına işaret eden Bakırlıoğlu, bu yılın 4 ayında da taşıtlar için 983.2 milyon lira, hizmet binaları için de 572.7 milyon lira harcama gerçekleştirildiğini dile getirdi. Bakırlıoğlu, "Düşünebiliyor musunuz bütçeden 6.5 yılda mal ve hizmet alım giderleri kapsamında yapılan kira ödemelerinin toplamı 10.7 milyar lira. Üstelik bunun önemli bir bölümü de 2021'deki genelgeden sonra. Böyle tasarruf mu olur?" diyerek eleştirilerini sıraladı.

"Bir de tasarruf genelgesi olmasaydı ne kadar harcarlardı acaba?"

Bakırlıoğlu, devletin ülkedeki en büyük kiracı olduğunu belirterek, 2021'deki tasarruf genelgesinin ardından bütçeden yapılan kira ödemelerinin fırladığına vurgu yaptı. Bakırlıoğlu, "Bir de tasarruf genelgesi olmasaydı ne kadar harcarlardı acaba?" sorusunu yöneltti. Uygulamalara bakıldığında tasarrufun "T"sinin bile görülmediğine işaret eden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Madem bu genelgelere uymayacaksınız, neden çıkarıyorsunuz? 2021'de yayınlanan bu tedbirlere uyulsaydı geçen hafta yayınlanan tasarruf ve verimlilik paketine gerek bile kalmazdı. Son 20 yılda gerçekleştirilen özelleştirme ve satışlardan sonra kamu kurumları ancak kiralık binalarda hizmet verebilir hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda yeni bina-araç kiralanmasına kısıtlama getirilirken; önce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin lüks araç kiralaması sonra da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yeni bir bina kiralaması yapıldığı basında yer aldı. Söz konusu binayı kısa bir süre önce de Et ve Süt Kurumu boşaltmıştı ve binanın da LİMAK'a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı. Şu anda binanın kirasının en az 1 milyon TL'nin üzerinde olduğunu tahmin ediliyor. Aslında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları gibi kendisine bağlı bir vakıf kurarak; tasarruf tedbirlerine takılmadan istediği binayı-aracı kiralayabilir ve hatta satın alabilirdi. Böylece basına da açıklama yapmasına gerek kalmazdı. Sayın Bakan Özhaseki; tasarruf tedbirlerini bakanlığına bağlı bir vakıf kurup; basına düşmeden delmenin yollarını mevkidaşlarından öğrenebilir."

" Türkiye; AKP eliyle rant ve israf Cumhuriyeti haline getirilmiştir"

Bakıroğlu, 2018 yılından bu yana kamunun araç ve bina kiralama tutarlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yurttaşımızın vergilerinden, alın terinden kullanılan bu paralarda kamuya kaç bina yapılır, kaç araç alınırdı? Şimdi kamunun ödediği bu paralar, yandaşların cebinde buhar oldu. İktidar Cumhuriyet'in kazanımlarını birer birer satarken var ama kendisi taş üstüne taş eklemiyor. Kamuya araç-bina kirala yandaşı ihya et, yap-işlet-devlet projeleriyle 5'li çeteye rant yarat; emekliye zam dediğimizde de bütçe de para yok de… Devletin kasasında neden para olmadığı bu tablolara bakınca çok net anlaşılıyor. Türkiye, AKP eliyle rant ve israf Cumhuriyeti haline getirilmiştir."

Kaynak: ANKA

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Milletvekili, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Bakırlıoğlu: İktidar kendi tasarruf genelgelerine uymuyor - Son Dakika

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