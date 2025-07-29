Aile ve Gençlik Fonu Desteği

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunan Aile ve Gençlik Fonu projesiyle ilgili, "Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 96 bin 272 çift, evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı" dedi.

Bakan Göktaş, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, 2025'in 'Aile Yılı', 2026-2035 döneminin ise 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesine ilişkin, "Nüfus konusunun bir milli güvenlik meselesi olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bu riski bir milli güvenlik meselesi olarak ele alıyor ve kararlılıkla politika üretim süreçlerine aktarıyor. Dinamik bir nüfus yapısı, en az yüksek teknolojik savunma sistemleri kadar kritik bir savunma aracıdır. Bu kararlılıkla Türkiye'nin nüfus avantajını kaybetmeden yeni fırsatlara kapı açacak adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'AİLE VE NÜFUSU ANA AKIMLAŞTIRACAĞIZ'

Bakan Göktaş, "2026-2035 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda kapsamlı çalışmalarımızı hayata geçireceğiz. Bu süreç zarfında aileyi ve nüfus politikalarını bütün politika alanlarının merkezine yerleştirme hedefi ile yürüyeceğiz. Bu vizyon ile aile kurumunun ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaları; eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatın her alanına nüfuz edecek şekilde uygulamaya koyacak, aile ve nüfusu ana akımlaştıracağız. Tüm kamu kurumlarımızda aile ve nüfus hassasiyeti bir refleks haline gelecek" dedi.

Doğurganlık hızının bu şekilde düşmeye devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde pek çok riskle karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Göktaş, devletin tüm imkanlarıyla bu konuya odaklandığını vurguladı. Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Nüfus Politikaları Kurulu oluşturduk. Genç ve dinamik nüfus yapımızı, ailelerimizi; oluşabilecek her türlü tehditten korumak adına çok önemli tedbirler alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte beşeri sermayemizi korumak adına önemli çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

'AİLEYİ GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Aile Yılı'nda yuva kuracak gençleri desteklemeye yönelik çalışmalara da değinen Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'yla birlikte 81 ilimizdeki gençlerin yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam ediyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunuyoruz. Aynı zamanda çiftlere Bakanlığımız uzmanları tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu çerçevede Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 142 bin 539 çift başvurdu. Başvuruları onaylanan 96 bin 272 çift evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandı. Aile ve Gençlik Fonu'nu genişletme konusunda yeni bir değerlendirme yapılması hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aile Yılı'nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'DOĞUM YARDIMLARINI 31 TEMMUZ'DA YATIRACAĞIZ'

Bakan Göktaş, doğum yardımlarına ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek modeline geçtik. Bu kapsamda ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek sağlıyoruz. Doğum yardımları kapsamında bugüne kadar 220 bin 268 annenin hesabına toplam 1 milyar 750 milyon lira ödeme yaptık. Doğum yardımının bu ayki ödemesini ise 31 Temmuz'da annelerimizin hesaplarına yatıracağız. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi vurgulamak isterim" değerlendirmesinde bulundu.