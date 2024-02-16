Aile ve Gençlik Fonu'na Yoğun İlgi: 1112 Genç Çift Başvurdu - Son Dakika
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Aile ve Gençlik Fonu'na Yoğun İlgi: 1112 Genç Çift Başvurdu

Aile ve Gençlik Fonu\'na Yoğun İlgi: 1112 Genç Çift Başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruları dün başlayan Aile ve Gençlik Fonu'na yoğun ilgi olduğunu belirtti. Deprem bölgesinden başlatılan fona şu ana kadar 1112 genç çift başvuruda bulundu. AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın projeleri hakkında konuşan Göktaş, Uluçay yönetiminde Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

16.02.2024 12:26
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruları dün başlayan Aile ve Gençlik Fonu'na yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Pilot bölge olarak belirlediğimiz deprem bölgesinden başlattığımız fona şu ana kadar 1112 genç çiftimiz başvurdu." dedi.

Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında, millete hizmet aşkıyla göreve talip olanların neler başardıklarını herkesin bildiğini belirtti.

Yerel seçimde aşkla koşup yorulmayan "ak kadroların" yeniden hizmete talip olduğunu ifade eden Göktaş, "AK Parti'nin kuruluşundan bu yana her zaman kadrolarımıza teveccüh gösteren Afyonkarahisar, inanıyorum ki 31 Mart'ta da bizlere yeni bir zafer armağan edecektir." diye konuştu.

AK Parti'nin belediye başkan adayı Uluçay'ın, her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak, gerçekçi ve ayakları yere basan projelerinin olduğunu dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Uluçay'ın özellikle bakanlığımızın faaliyet alanı sosyal politikalar konusunda gösterdiği hassasiyeti, kapsamlı projelerinden anlıyoruz. Mahalle yaşam merkezi, mutlu aile merkezi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi ile engelsiz parkı ve gündüzlü yaşam merkezi projeleri insanımıza hak ettiği değeri verecek etkin adımlar olacaktır. Genelde bakanlığımız, yerelde de 'AK belediyeler' sosyal politikalarını güçlendirerek vatandaşımıza hizmette sınır tanımadı, tanımayacak. Her alanda marka haline gelen AK Parti belediyeciliğinin en başarılı örneklerinden biri olan Afyonkarahisar, inanıyorum ki Uluçay yönetiminde de Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olmaya devam edecek."

Aile ve Gençlik Fonu'na yoğun ilgi

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Göktaş, "İnanıyorum hemşehrilerim yine tercihini eser ve hizmet siyasetinden, AK belediyecilikten yana kullanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen hedeflere her gün bir adım daha yaklaştıklarını, eser ve hizmet siyasetinde sınır tanımadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda gençlerimizin yuva kurmasını kolaylaştıracak adımı da attık. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları dün itibarıyla bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Pilot bölge olarak belirlediğimiz deprem bölgesinden başlattığımız fona şu ana kadar 1112 genç çiftimiz başvurdu. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. İnanıyorum ki ülkemiz için yararlı olacak pek çok proje, verilecek bu destekle hayat bulacak. Fona gösterilen bu yoğun ilgiden dolayı tüm gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

Öte yandan Bakan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Uluçay'ın kente yönelik projelerini anlattığı toplantı öncesinde Valiliği ziyaret etti. Valiliğe gelişinde yöresel kıyafetli iki çocuğun çiçek sunduğu Bakan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'dan bilgi aldı.

Bakan Göktaş'a programlarında AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Hüseyin Ceylan, AK Parti, Gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Gençlik Fonu'na Yoğun İlgi: 1112 Genç Çift Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aile ve Gençlik Fonu'na Yoğun İlgi: 1112 Genç Çift Başvurdu - Son Dakika
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