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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak: Sarıkamış, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin destanıdır - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak: Sarıkamış, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin destanıdır

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sarıkamış'ın fedakarlığın, cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin destanı olduğunu söyledi. Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Madak, programda, tarihin en hüzünlü sayfalarından birini oluşturan Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak: Sarıkamış, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin destanıdır
05.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 19:20
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Sarıkamış'ın fedakarlığın, cesaretin, inancın ve vatan sevgisinin destanı olduğunu söyledi.

Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yılı etkinlikleri kapsamında, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik Kur'an-i Kerim tilavetiyle devam etti.

Madak, programda, tarihin en hüzünlü sayfalarından birini oluşturan Sarıkamış şehitlerini anmak için bir araya geldiklerini, 109 yıl önce kanlarıyla, canlarıyla, bu toprakları bizlere vatan yapan, şanlı bayrağı göklerde dalgalandıran aziz milleti ebediyete bağlayan kahramanları rahmetle andıklarını belirtti.

Sarıkamış şehitlerinin tüm mazlum milletlerin de örnek aldığı kahramanlık destanı olduğunu ifade eden Madak, şunları söyledi:

"Sarıkamış aziz milletimizin fedakarlığının, cesaretinin, inancının ve vatan sevgisinin de destanıdır. Sarıkamış, tarih boyunca verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin en önemli sembollerinden birisidir. Necip milletimizin karşısına çıkan her zorluğu aşabileceği, her mücadeleyi kazanabileceğinin belgesidir. Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin vatan evladı, Rus ordularına karşı değil aynı zamanda dondurucu soğuğa, açlığa hastalığa karşı da mücadele etmiştir. Onlar bembeyaz karları kefen yapıp Allah diyerek bu aziz vatanı için, bizler için canlarını feda ettiler."

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat da Sarıkamış'ın Türk harp tarihinin önemli muharebelerine sahne olduğunu, ordunun çok ağır şartlar altında hem düşmanla hem salgın hastalıklarla hem de soğuk kış şartlarına karşı kahramanca mücadele ettiğini kaydetti.

Sarıkamış'ın şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetçiğin, fedakarlık ve kahramanlık örneği olduğunu anlatan Polat, şunları söyledi:

"Sarıkamış, aziz milletimizin bu mukaddes vatanı müdafaa etmek için bir hilal uğruna her türlü zorluğu göze alabileceğinin ispatıdır. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklarda bugün özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak, burada huzurlu bir şekilde bir araya gelebiliyorsak, mukaddesatımız koruma altındaysa, ezanlar semada yankılanıyorsa, şanlı bayrağımız dalgalanıyorsa, şüphesiz ki bunu bedelini canıyla, kanıyla ödeyen aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz."

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Ülkenin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizlerin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Milletimizin istiklali, istikbali şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize, Malazgirt'te, Miryokefalon'da, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de tüm Türkiye'de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı, bu aziz vatan uğrunda gösterilen fedakarlığı öğretmeliyiz."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak: Sarıkamış, fedakarlığın, cesaretin ve vatan sevgisinin destanıdır - Son Dakika


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