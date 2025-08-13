Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır'

13.08.2025 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile, evlatlarımızın kimlik kazandığı güvenli bir çatıdır. Aile güçlü olduğunda birey öz güven kazanır. Mahalle güven verir, toplum istikrar bulur. Bu inançla aile yapımızı güçlendirecek, aile değerlerimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık" dedi.

Bartın'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sosyal politikaları hayata geçirdiklerini söyleyerek başlayan Bakan Göktaş, "Çocuğun üstün yararı, yaşlı ve engellilerin aktif yaşamı, kadınların güçlendirilmesi başta olmak üzere her alanda koruyucu, önleyici, güçlendirici anlayışı destekliyoruz. Bu anlayışla Bartın'da da birçok hizmeti hayata geçirdik. Son 23 yılda Bartın'da toplam 46,9 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve hizmetlerimizin tutarı 2,8 milyar liradır. Bu kapsamda bir sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza destek sunuyoruz. ASYA personelimizle 2017 yılından bu yana hane ziyaretlerimizin sayısı 26 bin 359 olmuştur ve bu konuda vatandaşlarımıza gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütüyoruz. İki aile destek merkezimizle kadınların, gençlerin, çocukların eğitim, rehberlik, danışmanlık faaliyetleri yürütüldü. Çocuklarımızın güvenli ve sevgi dolu ortamlarda büyümelerine özellikle büyük önem veriyoruz. Çocuk bakım evinde 46 çocuğumuz bulunmaktadır. Diğer yandan sosyal ve ekonomik hizmetleriyle çocukların ailelerinin yanında kalmasına destek sağlıyoruz. Bartın'da 55 çocuk için destekler veriyoruz. 2012 yılından bu yana SED kapsamında 54,5 milyon lira kaynak aktardık" diye konuştu.

'AİLE GÜÇLÜ OLDUĞUNDA BİREY ÖZ GÜVEN KAZANIR'

Bakan Göktaş, Aile Yılı ve Terörsüz Türkiye hakkında konuşarak, şunları söyledi:

"Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır. Aile, evlatlarımızın kimlik kazandığı güvenli bir çatıdır. Aile güçlü olduğunda birey öz güven kazanır. Mahalle güven verir, toplum istikrar bulur. Bu inançla aile yapımızı güçlendirecek, aile değerlerimizi koruyacak çalışmalarımıza hız kazandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve medya ile iş birlikleri kurarak faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ailelerin ekonomilerine destek olmak için çeşitli indirimler ve avantajlar sunuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında aile kurumunun önemini ön plana çıkardığımız etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda 25'i Bartın'da olmak üzere toplam 8 bin 394 etkinlik gerçekleştirdik. Doğum destek sistemini geliştirdik. Diğer yandan Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgesinde pilot olarak başlatmıştık. İkinci fazını doğurganlığın en düşük olduğu illerle genişletmiştik. Bartın bu illerimizden biriydi. Bartın aynı zamanda yaşlı nüfusunun da yoğun olduğu illerimiz arasında. Şimdi ise Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizdeki gençlerimizin istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla 542'si Bartın'da olmak üzere 299 bin 421 anne doğum yardımlarımızdan faydalandı. 3,8 milyon lirası Bartın'da olmak üzere toplam 2 milyar 555 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Diğer yandan 325 çift Bartın'da olmak üzere 146 bin 831 gencimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunmayı sürdürüyoruz. Ziyaretimiz kapsamında 'Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası'nda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Terörsüz Türkiye, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte yürüttüğümüz bir süreç. Canı pahasına vatanını savunan tüm kahramanlarımızın emanetlerini korumak en büyük sorumluluğumuz. Her daim yanlarındayız. Bakanlık olarak, sosyal dayanışmayı güçlendiren politikalar hayata geçireceğiz."

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 18:00:22. #7.12#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Aile, toplumun hafızası, geleceğimizin teminatıdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.