Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak hiçbir yıkıcı oyunun, kışkırtmanın, tehdidin ve ayrıştırıcı söylemin aile bağlarımızı koparmasına, aile kurumumuza zarar vermesine göz yummayacağız. ve bizler buna asla izin vermeyeceğiz.

13.01.2025 16:17
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye olarak hiçbir yıkıcı oyunun, kışkırtmanın, tehdidin ve ayrıştırıcı söylemin aile bağlarımızı koparmasına, aile kurumumuza zarar vermesine göz yummayacağız. ve bizler buna asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Göktaş, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, ailenin medeniyeti ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu söyledi.

Köklerden beslenen, geleceğe ışık tutan ailelerin hem Türkiye hem de milletin huzur, güven ve istikrar kaynağı olduğunu belirten Göktaş, bir çocuğun ilk öğretmeninin anne ve babası olduğunu dile getirdi.???????

Bugün aile kurumunun küresel tehditlerle karşı karşıya ve büyük bir tehlike altında olduğuna işaret eden Göktaş, gelişen teknolojilerle aile bireyleri arasındaki iletişimin azaldığını ve dijital bağımlılığın arttığını ifade etti.

Tüketim, haz ve hıza dayalı yaşam biçimleriyle insanların giderek yalnızlaştığını, özellikle gençleri etkilemeye yönelik girişimlerle kadim aile değerlerinin hedef alındığını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor, aile bağları zayıflıyor. Cinsiyetsizleştirmeyi dayatan küresel ve sistematik bir saldırı gerçekleşiyor. Zararlı akım ve alışkanlıklar, çocuklarımız başta olmak üzere tüm aile bireylerini olumsuz etkiliyor. Tüm bunların sonucu olarak, ülkemizin geleceğini tehdit eden ciddi bir demografik dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu meydan okumaların olumsuz etkilerine karşı aile kurumunu korumak bizler için her zamankinden daha büyük bir sorumluluktur.

Kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısıyla ailelerimizi bir sevgi ve güven limanı olarak inşa etmek hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Aile Yılı ilan ettik. Amacımız, ailelerimizi günümüzün tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılmaktır. Kadim aile değerlerimizi yüceltmektir. Ailenin önemine dair daha güçlü bir farkındalık oluşturmaktır. Dinamik nüfus yapımızı korumak ve kalkınmamızı istikrarlı bir biçimde sürdürmek için aileyi her alanda güçlendirmemiz ve desteklememiz gerekmektedir."

"Kötülükle mücadelede asla geri adım atmıyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarıyla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere umut olduklarını söyledi.

Engelli vatandaşların aileleriyle hayatlarını kolaylaştıracak destekler sunduklarını, Ulusal Vefa Programı ile yaşlıların ihtiyaçlarını evlerinde karşıladıklarını anlatan Göktaş, şehit yakınları ve gaziler için her türlü imkanı seferber ettiklerinin altını çizdi.

Ailelerin ve çocukların güvenliğini tehdit eden, varlığına kasteden her olayda, adalet tecelli edene kadar sürecin takipçisi ve tarafı olduklarına işaret eden Göktaş, "Bir anneye yapılan saldırıyı kendimize, bir çocuğa yapılan kötülüğü kendi çocuğumuza yapılmış sayıyor, kötülükle mücadelede asla geri adım atmıyoruz. Aile odaklı sosyal politikalarımızla, huzurlu, güçlü ve dayanıklı bir toplum inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak aileye yönelik yapılan çalışmalardan bahseden Göktaş, " Türkiye Yüzyılı'nda Ailemiz, İstikbalimiz" temasıyla 8. Aile Şurası'nı gerçekleştirdiklerini, nüfusa ilişkin kurumsal yapıları, hukuki düzenlemeleri, sosyal politikaları ve hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alan Nüfus Politikaları Kurulu'nu oluşturduklarını, sosyal politikalara yön verecek araştırmalar yürütmesi amacıyla Aile Enstitüsü'nü kurduklarını anımsattı. ???????

"Ailenin hak ettiği değeri yeniden idrak etmemize imkan sağlayacak bir dönem olacak"

Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile 170 bin çocuğu ailelerinin yanında desteklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile 8 bin 725 koruyucu aile yanında 10 bin 436 çocuğun şefkatle büyümesini sağladıkları bilgisini verdi.

Aile Rehberliği Sistemi ile koruyucu ve önleyici mekanizmaları daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, 81 il ve 922 ilçede sosyal risk haritaları oluşturduklarını söyledi.

Ailenin zor zamanlarda en büyük dayanak olduğunun altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"Mutlu anlarımızı çoğaltan, hüznümüzü azaltandır ailemiz. Sevgiyi, saygıyı, merhameti, erdemi, ahlakı öğretendir ailemiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren her daim arkamızda olandır ailemiz. Varlık kaynağımız, çocukluğumuz, gençliğimiz, ihtiyarlığımızdır ailemiz. Dünümüz, bugünümüz, geleceğimizdir ailemiz. ve işte 2025 yılı, ailenin hak ettiği değeri ve önemi yeniden idrak etmemize imkan sağlayacak bir dönem olacak. Türkiye olarak yaşadığımız tüm zorlukları, karşı karşıya kaldığımız tüm tehditleri ve tehlikeleri güçlü ve sağlıklı aile yapımızla göğüsledik. Anaların babaların dualarla uğurladığı evlatlarıyla, milli birliğimize ve beraberliğimize kast eden terör karşısında dimdik ayakta durduk, durmaya devam ediyoruz."

"Ailelerimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen projeleri ve faaliyetleri gerçekleştireceğiz"

Bakan Göktaş, 15 Temmuz'da, 6 Şubat depremlerinde ve Kovid-19 salgınında tüm Türkiye'nin güçlü bir dayanışma gösterdiğini belirterek, aynı zamanda başka coğrafyalardaki mazlumların da yanında olunduğunu vurguladı.

"Türkiye olarak hiçbir yıkıcı oyunun, kışkırtmanın, tehdidin ve ayrıştırıcı söylemin aile bağlarımızı koparmasına, aile kurumumuza zarar vermesine göz yummayacağız. ve bizler buna asla izin vermeyeceğiz." diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"Cinsiyetsiz, milliyetsiz, ailesiz bir toplum hayali kuranlara rağmen, ailemize sahip çıkacağız. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli aileyi tüm bireyleriyle güçlendireceğiz. Ailelerimizi, her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz. Çünkü ailemiz geleceğimiz. Sayın Cumhurbaşkanım, zatıaliniz liderliğinde 2025 Aile Yılı'nı, güçlü aile yapımızın korunması için bir milat olarak görüyoruz. Aile yapımızın köklerini koruyarak, yenilikçi sosyal politikaları hayata geçireceğiz. Ailelerimizin birlik ve beraberliğini perçinleyen projeleri ve faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Aile Yılı'nda atacağımız somut adımlarla, Türkiye'nin sosyal ve kültürel dokusunu daha da güçlendireceğiz."???????

Bakan Göktaş, "Ailemiz, Geleceğimiz" temasıyla gerçekleştirilecek 2025 Aile Yılı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, herkesin Aile Yılı'nı kutladı. ???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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