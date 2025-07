Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bitlis'te konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik konusunda, "Şimdilik memurlara yönelik yaptığımız bu çalışma çok kıymetli bir adım. Böylelikle aileleriyle daha fazla zaman geçirebilecekler." dedi.

Muş'taki programlarının ardından Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt ile Bitlis'e geçen Bakan Göktaş, Vali Ahmet Karakaya, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından karşılandı.

Valilik şeref defterini imzalayan Göktaş, kentteki çalışmalara ilişkin Karakaya'dan bilgi aldı, kaymakam ve belediye başkanlarıyla toplantı yaptı.

Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu toprakların sadece Anadolu'nun değil İslam medeniyetinin de taşıyıcı sütunlarından biri olduğunu söyledi.

Yaptıkları ziyaretlerle sahadaki ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Göktaş, bu minvalde çözüm odaklı çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Her kesimin yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçirdiklerini, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçiriyoruz. Toplumun her ferdinin refahı ve huzuru bizler için çok kıymetli. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanındayız. Şehit ve gazilerimiz her zaman başımızın tacı. Emanetlerine her daim sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Kadınların sosyal hayata katılımlarını artırıyoruz"

Göktaş, Bitlis'te de çok sayıda sosyal hizmete imza attıklarını dile getirerek şu bilgileri verdi:

"Hükümetlerimiz Bitlis'e 23 yılda 76,2 milyar liralık yatırım yaptı. 3 sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017'den bu yana 57 bin 404 haneye ziyaretler gerçekleştirdik. 9 aile destek merkezimizle kadınların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik hizmetler veriyoruz. Sosyal hayata katılımlarını artırıyoruz. Eğitim ve danışmanlıklarla ailelerimizi güçlendiriyoruz. Çocukların sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümelerini önemsiyoruz. Kuruluş bakımından toplamda 34 çocuğumuz var. Ailesi yanında destek verdiğimiz 1153 çocuğumuz var. Bu çocuklarımıza sosyoekonomik destek veriyoruz."

Bitlis'te 2012'den bu yana 238,9 milyon liralık sosyoekonomik destek sağladıklarını bildiren Göktaş, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları için özel programlar düzenliyoruz. Ahlat ilçesi bizler için çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde burada her sene özel programlar yapıyoruz. Maziden Atiye Ahlat Projesi'ni hayata geçirdik. 67 şehit yakını ve gazi çocuklarımıza yönelik bir hafta boyunca kamp düzenledik. Terörsüz Türkiye sürecinde de bu programları yapmaya devam edeceğiz. Tarih bilincini kazandırmak için geziler, seminerler, sanat ve kitap okuma etkinlikleri organize ediyoruz, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Bitlis'te güzel çalışmaları hayata geçireceğiz"

Göktaş, kentte 4 kadın kooperatifiyle kadınlara yönelik çalışma yürüttüklerini, engelli ve yaşlıların da hayata aktif katılımını önemsediklerini belirtti.

Bakım ve rehabilitasyon merkezinde 52 engelli bireye destek olduklarını söyleyen Göktaş, şöyle devam etti:

"2006'dan bu yana evde bakım yardımına aktarılan kaynak sadece Bitlis için 1,53 milyar lira. Evde bakımdan faydalanan 4 bin 370 ailemiz var. Sistematik ve sürdürülebilir sosyal hizmetler bizler için en değerli çalışmalar. 7 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanındayız. 2025'te sosyal yardımlardan faydalanan 38 bin 322 hanemiz bulunmakta. Bitlis'e 2003-2025'te sosyal yardımlara 10,69 milyar lira kaynak aktardık. 2002-2025 yıllarında ise 6 yatırım projesi tamamlandı. Belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızla bir araya geldiğimizde şehrin genel ihtiyaçlarını da tespit ettik. Önümüzdeki dönemde Bitlis'te güzel çalışmaları hayata geçireceğiz."

Bakan Göktaş, aileyi her türlü zarardan korumak ve çağın getirdiği tehditlere karşı güçlendirmek istediklerini söyleyen Göktaş, "Ailenin önemine dair farkındalık oluşturuyoruz. Aile Yılı'na özel Türkiye genelinde 7 bin 848 faaliyet gerçekleştirdik. Bunun 111'ini sadece Bitlis'te gerçekleştirdik. Aileleri ekonomik olarak destekleyecek etkinlikleri hayata geçirdik. Bilinçlendirme, aynı zamanda aile kurumunun önemini özellikle işleyeceğimiz etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Doğum Destek Sistemi'ni güçlendirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yıl doğan her çocuğa bir desteğimiz var. Bir ailenin ilk çocuğuna 5 bin liralık tek seferlik destek, ikinci çocuğuna 1500 liralık 5 yıl boyunca annenin hesabına doğrudan her ay aktardığımız bir destek var. 3. ve sonraki çocuklar için ise 5 bin liralık destek aktarıyoruz. Bu minvalde bugüne kadar toplam 220 bin 268 annenin hesabına ödemelerini yaptık. Böylece bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk. Bitlis'te ise 1639 anneye toplam 14,6 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz"

Büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını, hizmetlerini büyük bir özenle yürüttüklerini vurgulayan Göktaş, "Bundan sonraki süreçte de aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkacağız, gazilerimizin yanında olacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde vatandaşlarımızın yanında olmayı ve bu süreci el birliğiyle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Devletimizin güçlü iradesi ve milletimizin sarsılmaz kararlılığıyla inşallah bu süreci güzel şekilde devam ettireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz. Hizmetlerimizi büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin huzur ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Yönetmelik, pek çok memur ailemizden büyük bir teveccühle karşılandı"

Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik ile ilgili soruya, "Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün müjdeledi. Memurlara, anne veya babaya çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmeleri için özellikle küçük yaşta çocuk sahibi olan memurlarımıza 0-6 yaş çocuklar ilköğretime başlayana kadar yarı zamanlı çalışma imkanı sunulmaya başlandı. Bu yönetmelik pek çok memur ailemizden büyük bir teveccühle karşılandı. Diğer yandan aslında 12. Kalkınma Planı'mızda yarı zamanlı, uzaktan çalışma, esnek çalışma modelleri de hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız vardı. Memurlara yönelik yaptığımız bu çalışma çok kıymetli bir adım. Böylelikle aileleriyle daha fazla zaman geçirebilecekler. Özellikle Aile Yılı'na özgü bu çalışmayı başlatmak bizler için çok kıymetli." yanıtını verdi.

Bu minvalde yapılan bütün çalışmaları çok kıymetli bulduğunu söyleyen Göktaş, "Özellikle yarı zamanlı çalışmak, anneler veya babalar hem kendi evlatlarına veya evlat sahibi olduklarında, evlat edinme zamanında da bu imkana sahip olabilecekler. Bu çalışmayı, ailelerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmeleri, iş yaşam dengesi açısından da önemli bir model olarak ilk defa hayata geçirmiş bulunuyoruz. Öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bizlere verdiği destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Göktaş, daha sonra Beşminare Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde düzenlen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Göktaş'a, Valilik ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, vali yardımcıları, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula eşlik etti.