Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Her Olayı Yakından Takip Ediyoruz' - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Her Olayı Yakından Takip Ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: \'Her Olayı Yakından Takip Ediyoruz\'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her türlü olayı yakından takip ettiklerini ve mağdurların haklarını korumak için hukuki süreçlere müdahil olduklarını açıkladı. Bakanlık bütçesi de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

28.11.2024 00:58  Güncelleme: 00:59
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'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE MEYDANA OLAYLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularına yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de meydana gelen her olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. Davalara müdahil oluyoruz. Gerektiğinde ise takipsizlik kararlarına bile biz itiraz ediyoruz. Mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz" diye konuştu.

'NARİN TÜM TÜRKİYE'NİN KIZI OLDU'

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetine yönelik soruyu da yanıtlayan Bakan Göktaş, "Narin 8 yaşında bir kız çocuğu. Böylesi elim bir hadisede hayatını kaybetmesi millet olarak hepimizi çok derinden üzdü. Narin tüm Türkiye'nin, hepimizin kızı oldu. Şu an dava süreci devam ediyor. Hatta Narin kızımızın mahkemesinde onun hukuki olarak hakkını arayan bizleriz. Avukatlarımızın savunması herkes tarafından takdir gördü. Ben burada sizlerin huzurunda müdahil olduğumuz adli süreci takip eden avukatlarımıza ve bu süreçte yer alan tüm ekibimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak duruşumuzun her zaman çocuğun yanı olduğunu tüm ülkeye gösterdiler" ifadelerini kullandı.

'YAZI BÜTÜN BELEDİYELERE GİTTİ'

Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik iddiaları da yanıtlayan Göktaş, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki bu konuyu yanlış bir zeminde tartışırsak en fazla çocuklarımıza ve ailelerine haksızlık etmiş oluruz. Hangi yaş grubu olursa olsun, hangi adla açılmış olursa olsun içerisinde çocuklarımıza bakım ve eğitim veren her kuruluşun standartlarının, fiziki koşullarının ve müfredatın yasal düzenlemede uygunluğunun denetlenmesi gerekiyor. Belediyelerin ve özel sektörün belirlediğimiz çerçevede hareket etmek kaydıyla bu tür kuruluşların yaygınlaştırılmasını da elbette isteriz. Hatta sadece kreşler değil, kadın konuk evlerin açılması konusunda da yerel yönetimlerden ellerini taşın altına koymalarını bekliyoruz. Bu konuyu siyaset üstü tartışmamız lazım, çünkü bu yazı bütün belediyelere gitti" dedi.

BAKANLIK BÜTÇESİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Soru- cevabın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Ayça YASLI/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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