Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecini takip edeceğiz

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(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa Akhisar'da, dini nikahla yaşadığı 19 yaşındaki Sude Naz A'yı sokakta darbeden Yılmaz Akman ile ilgili dava sürecine Bakanlık olarak müdahil olduklarını bildirerek, "Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kardeşimize ve çocuğuna psikososyal destek sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'ın himayesinde ve Birleşmiş Milletler'in (BM) iş birliğinde Ulanbator'da düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'nun ardından açıklama yaptı.

Forum kapsamındaki oturuma ülke beyanını açıkladıklarını ve Türkiye'nin görüşlerini paylaştıklarını kaydeden Özdemir Göktaş, çok sayıda ikili görüşme yaptığını belirtti. İkili görüşmelerde kadını, aileyi güçlendirmeye yönelik Türkiye'nin tecrübelerini paylaştıklarını ifade eden Özdemir Göktaş, görüştükleri bakanların Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini aktardı.

BM Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed ile görüştüğünü söyleyen Özdemir Göktaş, tüm görüşmelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Türkiye'nin tepkisini belirttiklerini kaydetti. Bakan Özdemir Göktaş, İsrail saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik uluslararası baskının artırılmasının önemine vurgu yaptıklarını ifade etti.

"Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır"

Son dönemde artan kadına yönelik şiddet ve bu konudaki mücadeleye ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan, kadına yönelik şiddetin topyekun mücadele gerektiren, siyaset üstü, tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir mesele olduğunu belirtti. Her kadının şiddetten uzak yaşaması, güvenli bir şekilde sosyal hayata katılmasının önemine dikkat çeken Özdemir Göktaş, "Tek bir vaka bile bizim için fazla bir vakadır" dedi.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok etkili olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a sahibiz. Bununla birlikte KADES uygulaması, Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı ve 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle şiddete karşı etkin bir mücadele veriyoruz. Biz her iddiayı değerlendiriyor ve olayları titizlikle inceliyoruz. Faillerin en ağır cezayı almaları için davalara müdahil oluyoruz, hukuki süreçleri yakından takip ediyoruz."

"Kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir saha araştırması başlatıyoruz"

Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele istatistiklerine yönelik soru üzerine şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetle ilgili kapsamlı bir saha araştırması başlatıyoruz. Eylül ayında başlayacak bu önemli araştırma kapsamında yıl sonuna kadar ham verileri elde etmeyi planlıyoruz. Sadece veri elde etmekle kalmayıp gerektiği yerde ileri analizler, yapay zeka algoritmaları ile elde ettiğimiz veriyi şiddet riskini tespit etmek üzere proaktif olarak kullanacağız. Alandaki en kapsamlı verileri elde edeceğiz, en güncel tabloyu göreceğiz. Amacımız kadına yönelik şiddetle daha etkili mücadele etmek ve bu verilerle birlikte yeni politikalar üretmek. En son 2014 yılında yapılan bu araştırmayı 2024 yılında tekrar yapıyoruz."

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından darp edilen hamile kadına yönelik şiddete ilişkin soru üzerine saldırganın tutuklandığını belirten Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olduk. Saldırganın en ağır cezayı alması için yargı sürecinin yakın takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan kardeşimize ve çocuğuna psikososyal destek sağlıyoruz. Şiddet başta olmak üzere kadınların hakkına, hukukuna ve onuruna yönelik hiçbir saldırıya asla tolerans göstermedik, göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.