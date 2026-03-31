Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

31.03.2026 10:30
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında "Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile Sosyal Hizmet Sunumu" işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bakanlığındaki imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal hizmet merkezi veya irtibat birimi bulunmayan ilçelerde sosyal hizmet merkezi irtibat birimleri kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmayı ve ihtiyaçları daha erken tespit etmeyi hedeflediklerini kaydeden Göktaş, sağlıklı hayat merkezlerinin, Türkiye genelinde sunulan çok kıymetli hizmetler olduğunu vurguladı.

Göktaş, sağlıklı hayat merkezlerine gidecek vatandaşların, Bakanlığın sunduğu tüm destek ve bilgilerden yararlanabileceğini, ihtiyaçların daha erken tespit edileceğini, yönlendirmelerin daha hızlı yapılacağını ve kamu hizmetlerinde eşgüdüm sağlanacağını ifade etti.

"Sağlıklı gelişimi destekleyen çalışmalar yürütüyoruz"

Sosyal hizmet merkezlerini koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetleri tek noktada sunan bir yapı halinde yürüttüklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Merkezlerimizde aile bütünlüğünü güçlendiren, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların, engellilerin, yaşlıların toplumsal hayata daha güçlü katılımını sağlamaya yönelik pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle sağlıklı hayat merkezlerimizde kadınlar, aileler, çocuklar, engelliler ve aynı zamanda şehit yakını ve gazilerimizin de artık bütün Türkiye'de bir irtibat birimi oluşacak. Desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülke genelinde halihazırda 438 sosyal hizmet merkezi ve 311 sosyal hizmet merkezi irtibat birimlerinde hizmet veriyoruz. İşte bu sebeple tam da yerinde sosyal hizmet anlayışıyla her haneye kesintisiz hizmet sunmayı sürdüreceğiz."

"Bugünkü protokolümüz çok kıymetli"

Mobil sosyal hizmet araçlarıyla ayrıca bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunduklarını aktaran Göktaş, 2025 yılında 3 mobil sosyal hizmet merkezi aracı ve bir tır ile 273 bin 275 vatandaşa hizmet sunduklarını dile getirdi.

Göktaş, 2026 yılında 8 mobil sosyal hizmet aracıyla 81 ilde saha çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte bugünkü protokolümüz de tam da bu sebeple çok kıymetli. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında sağlıklı hayat merkezlerimizde, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlık merkezlerinde Aile Bakanlığımızın bir irtibat birimi oluşacak. Hem sağlık hem sosyal hizmet anlayışımızı güçlendireceğiz, ayrıca vatandaşımız artık çok uzaklara gitmeden, doğrudan hizmeti yaşadıkları ilçelerde alma imkanı bulacak."

Bakan Göktaş, çalışma için Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve ekibine teşekkür ederek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

"Sağlık ve sosyal hizmetleri aynı çatı altında buluşturuyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da insanı merkeze koyan hizmet anlayışlarını bir adım öteye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Protokolün, sağlığı sadece hastalıktan kurtulmak değil, tam bir iyilik hali ve güçlü bir sosyal yaşam olarak gördüklerinin en somut adımlardan biri olacağını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu protokolle vatandaşımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerimizi sosyal hizmetler ile aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bakanlığımız bünyesinde ücretsiz hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerimizde vatandaşlarımız artık sosyal hizmetlere de doğrudan ulaşabilecek. Bu işbirliğiyle sağlık ve sosyal hizmetleri aynı çatı altında, aynı koridorda buluşturuyoruz. Vatandaşımız merkezimize geldiğinde sadece fiziksel sağlığı için değil, sosyal haklarından yaşlı bakımına, aile desteğinden istihdam yönlendirmesine kadar her alanda bütüncül bir destek alacak."

Memişoğlu, ilk etapta 72 ilçedeki merkezlerde sosyal hizmet uzmanlarıyla hekimleri bir araya getirerek, özellikle hassas gruplara yerinde ve anında çözüm üretileceğini dile getirdi.

Sağlığı sadece tıbbi bir konu olarak değerlendirmediklerini belirten Memişoğlu, "Sağlık, hayatın kendisidir. Bu yüzden sağlığı sosyal hayattan ayırmıyor, vatandaşımızı her alanda destekleyerek tam bir iyilik hali için çalışıyoruz." dedi.

Bu yüzyılın şefkatin, iyiliğin ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olacağını, millete hizmet aşkıyla kurumlar arası işbirliğini en üst seviyeye çıkarmakta kararlı olduklarını ifade eden Memişoğlu, Bakan Göktaş ve çalışmada emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bakanlar işbirliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

