Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu - Son Dakika
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
15.03.2026 15:44
İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Struk’un kızı Şuşana Struk, Celile bölgesindeki Amirim yerleşiminde kiraladığı bir kır evinde ölü bulundu. Geçtiğimiz yıl annesini, babasını ve kardeşini cinsel istismarla suçlayan Struk’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail’in aşırı sağcı isimlerinden Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Struk’un kızı Şuşana Struk (Shoshana Strook), Yukarı Celile’de bulunan Amirim yerleşiminde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Struk’un kiraladığı bir kır evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri durumu yetkililere bildirirken, Şuşana Struk’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp enstitüsüne gönderildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şuşana'nın ilk belirlemelere göre intihar ettiği gözükse de ölümü şüpheli bulundu. 

ÖLÜMÜNÜ ANNESİ DOĞRULADI

Orit Struk ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kızının ölümünü doğrulayarak “Sevgili kızımız Şuşana'nın vefatına kalbim parçalandı” ifadelerini kullandı.

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

ANNESİ, BABASI VE KARDEŞİNİ CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLAMIŞTI

Şuşana Struk, geçtiğimiz yıl yayınladığı bir videoda yaptığı açıklamalarla İsrail kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İtalya’da yaşayan Struk, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir videoda annesi Orit Struk’u, babasını ve erkek kardeşini kendisine yönelik cinsel saldırı ve istismarla suçlamıştı. Genç kadın, henüz çok küçük yaşlarda “pedofili ayinlerine” götürüldüğünü ve sistematik şekilde kötü muamele gördüğünü ileri sürmüştü. İddialarını dile getirdikten sonra İsrail’e giderek resmi şikayette bulunduğu belirtilen Şuşana Struk, küçük kardeşlerinin de anne ve babası tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. Söz konusu suçlamalar nedeniyle İsrail basınında bir süre yayın yasağı uygulanmıştı.

Yaşanan istismarın kayıt altına alındığını belirten Şuşana, yaşananların ardından İsrail'i terk etmiş ve daha sonra Tel Aviv'e dönerek ailesi hakkında şikayette bulunmuştu. Polisten koruma talep eden Şuşana, "Suç unsurlarının beni tehdit ettiğini fark ederek eşimle birlikte İsrail'e döndüm. İsrail polisinden beni kendi ailemden korumasını rica ediyorum" demişti.

Şoshana, ebeveynleri tarafından cinsel istismara uğradığını ve bunun kayıt altına alındığını belirtti. Bu deneyim onu ??psikolojik olarak etkiledi ve İsrail'i terk etmesine yol açtı. Daha sonra Tel Aviv'e geri döndü ve ebeveynleri hakkında cinsel istismardan dolayı polise şikayette bulundu. 

Ayrıca; Şuşona'nın kardeşi Sviki Struk'un 2007 yılında Filistinli bir çocuğu kaçırıp işkence etmekle suçlandığı biliniyor. 

BAKAN STRUK'UN TÜRK KORKUSU

Türkiye'nin Gazze'deki arabuluculuk rolü ve tüm dünyada gördüğü saygınlık İsrail'i ve İsrailli bakanları da tedirgin ediyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dahlinden rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrailli Bakan Struk, "Gazze'de traktörde de cipte de tekerlekli araçlarda da Türk görmek istemiyorum" demişti. 

Son Dakika Güncel Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu - Son Dakika

