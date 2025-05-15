AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu Açıklaması

NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk nereye gittiyse devlet kurmuş, devletin olduğu yerde diplomasi olmuştur.

15.05.2025 15:28
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NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk nereye gittiyse devlet kurmuş, devletin olduğu yerde diplomasi olmuştur. Arabuluculuk müessesesi dahil Türkiye bugün diplomaside bir marka olmuştur." dedi.

Çavuşoğlu, Bozok Üniversitesi tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu'nda "Sürdürülebilirlikte Güncel Yaklaşımlar" konulu sunum yaptı.

Diplomasinin Türk tarihindeki yerine değinen Çavuşoğlu, "Türk'ün diplomasi geleneği örnektir. Türk nereye gittiyse devlet kurmuş, devletin olduğu yerde diplomasi olmuştur. Arabuluculuk müessesesi dahil Türkiye bugün diplomaside bir marka olmuştur. Lider diplomasisi denildiği zaman da akla kabadayılıkla, bazılarının yapmaya çalıştığı gibi dayatmayla değil, tüm birikim ve tecrübesiyle, sağ duyusuyla, vicdanıyla Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bu dünyanın kabul ettiği bir gerçektir." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 500 yıllık diplomasi geleneğine sahip olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma, iklim krizi ve yeşil dönüşüm gibi konuların uluslararası diplomaside öncelik haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, "İklim değişikliği sadece çevreyi değil, toplumsal barışı da tehdit ediyor. Gıda güvenliği, temiz enerji, çevre dostu ticaret gibi başlıklar artık diplomasinin temel konuları haline geldi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bu süreçte güçlü adımlar attığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Kovid-19 ve diğer krizlerden sonra lojistik bakımından da Türkiye'nin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Sürdürülebilirlik perspektifinden baktığımızda, mesele sadece tedarik zincirinin korunması değil, onların yeşil, adil ve dirençli bir hale getirilmesi de önem arz ediyor. Türkiye özellikle yine bulunduğu konum bakımından çok ciddi fırsatlarla karşı karşıya kaldı. Dikkat ederseniz bazı enflasyon ve yine faiz oranlarında halen yüksek düşüş trendi çok iyi gidiyor. Bu tür dalgalanmalara ve bölgedeki krizlerde, Avrupa ekonomisinin de olumsuz etkilenmesine rağmen, Türkiye'nin ihracatı her geçen gün rekorlar kırarak artıyor."

"Türkiye gelişmekte olan ülkelerin taleplerinin avukatlığını yapıyor"

Çavuşoğlu, küresel sistemde adalet arayışının da sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'nin iklim adaleti konusundaki duruşuna da dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Türkiye'nin özel bir konumu var. Türkiye hızlı gelişmekte olan bir ülke. Bir taraftan bu konularda Batıyla, gelişmiş ülkelerle işbirliği yapıyor, diğer taraftan da gelişmekte olan ülkelerin taleplerinin avukatlığını yapıyor. Her zaman olduğu gibi adaleti, hakkaniyeti savunan Türkiye, burada da gelişmiş ülkelerde dönüp 'Gelişmekte olan ülkelerden bunları istiyorsunuz ama sözünüzü tutun ve vaatlerinizi yerine getirin' diye her fırsatta söylüyor. Bu da tabii Türkiye'nin her konuda olduğu gibi arabulucu rolünü güçlendiriyor. Küresel Batının dışında şu andaki sisteme isyan ederek, eleştiri yaparak küresel Güneyin de sözcülüğünü yapıyoruz. Bunun sözcülüğünü yapan da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Sempozyumda, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Yozgat'ta sempozyumda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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