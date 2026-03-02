AK Parti'den Vergi Düzenlemeleri Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'den Vergi Düzenlemeleri Teklifi

02.03.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti, TBMM'ye kanun teklifi sunarak vergi ve sosyal düzenlemelerde değişiklik önerdi.

(TBMM) - AK Parti, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmesinin sonlandırılması, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılması, bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınması, kripto varlıkların vergilendirilmesi, KDV istisnalarının daraltılması, konut kiralamalarında yeni düzenlemeler yapılması, bedelli askerlik tutarının artırılması ve deprem bölgesindeki hak sahiplerine peşin ödemede indirim sağlanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi.

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", farklı alanlarda düzenlemeler içeren maddeleriyle yasama gündemine geldi. Teklifte ekonomi, kamu yönetimi ve çeşitli idari uygulamalara ilişkin değişiklikler öngörülüyor.

Kanun teklifinde mevcut bazı kanunlarda uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi, idari süreçlerin hızlandırılması ve mevzuatın güncellenmesi amaçlanıyor. Düzenlemeler kapsamında çeşitli kanun maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılması planlanıyor.

Teklifin gerekçesinde, uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve hukuki belirliliğin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonlarda ele alınması ve ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile vergi mevzuatında kapsamlı değişiklikler yapılması planlanıyor. Teklif, vergi adaletinin güçlendirilmesi, istisna ve indirimlerin daraltılması, vergi dışı alanların kapsama alınması ve vergilemede belirliliğin sağlanmasını hedefliyor.

Şans ve bahis reklam giderleri matrahtan düşülemeyecek

Teklife göre, şans ve bahis oyunlarına ilişkin reklam giderleri, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından vergi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecek. Böylece söz konusu harcamalar vergi avantajı kapsamı dışına çıkarılacak.

Vakıf üniversitesi hastanelerine kurumlar vergisi

Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının kurumlar vergisi muafiyeti kaldırılacak. Düzenlemeyle, bu kurumların diğer mükelleflerle aynı vergisel yükümlülüklere tabi olması sağlanacak.

Bazı kıymetli taşlar özel tüketim vergisi kapsamına alınacak. Böylece lüks tüketim unsurlarına yönelik vergilendirme genişletilecek.

Kripto varlıklar Gelir Vergisi Kanunu'na giriyor

Teklifte, kripto varlıklar Gelir Vergisi Kanunu'nda tanımlanacak ve vergilendirilmesine ilişkin çerçeve netleştirilecek. Kripto varlıkların alım-satımı üzerinden işlem vergisi alınacak. Buna karşılık, bu işlemler katma değer vergisinden istisna tutulacak. Düzenlemeyle kripto varlık piyasasında faaliyet gösterenler açısından vergisel belirlilik sağlanması amaçlanıyor.

KDV istisnalarında değişiklik

Bazı katma değer vergisi istisnaları tam istisna olmaktan çıkarılarak kısmi istisnaya dönüştürülecek. Böylece KDV iadelerinin azaltılması hedefleniyor. Konut sektörüne ilişkin olarak ise iktisadi işletmelerin konut kiralamaları, gerçek kişilerin konut kiralamalarında olduğu gibi KDV'den istisna edilecek. Düzenleme ile arz yönlü sıkıntıların hafifletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamu yararı bulunan hallerde kamulaştırılan taşınmazların, kamulaştırmayı yapan devlet ve kamu tüzel kişilerine devri KDV'den istisna tutulacak.

Defterdarların yetkileri yasada açıkça düzenlenecek

Teklifte ayrıca defterdarların görev, yetki ve sorumluluklarının 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da açık şekilde tanımlanması yer alıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan devlet katkısının artırılması veya azaltılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilecek. Kamu kurumlarının ihtiyaç fazlası taşınmazları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılabilecek.

Bedelli askerlik tutarı artırılıyor

Bedelli askerlik için belirlenen tutar artırılacak. Artıştan kaynaklanan tutar Savunma Sanayii Fonu'na aktarılacak.

Deprem bölgesinde hak sahiplerine indirim

6 Şubat 2023 depremleri nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde inşa edilen konut ve iş yerlerinde hak sahiplerine, talep etmeleri halinde bedelin peşin ödenmesi şartıyla önemli oranda indirim uygulanacak.

Kaynak: ANKA

AK Parti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den Vergi Düzenlemeleri Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında
Karar günler önce verilmiş Fenerbahçe’nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir
Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi Guardiola, iftar molasını yuhalayan İngiliz taraftarlara hadlerini bildirdi
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
14:08
Galatasaray maçı öncesi Liverpool’da deprem
Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:25:23. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den Vergi Düzenlemeleri Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.