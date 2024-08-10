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AK Parti Diyarbakır İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, teşkilatın çalışmalarını değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Diyarbakır'da halka en iyi hizmeti sunmak için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Ocak, "İl Koordinatörümüz ve milletvekillerimizle el ele vererek, halkımızın taleplerini en iyi şekilde karşılayacağız." ifadesini kullandı.

Ocak, toplantıda sadece yerel meselelerin değil, uluslararası vicdanın da konuşulması gerektiğini ifade ederek, " Filistin'de yaşanan zulüm hepimizi derinden etkiliyor. Filistin halkının acısı, bizim de acımızdır. AK Parti olarak Filistin'in haklı davasını sonuna kadar destekliyoruz ve bu zulme sessiz kalmayacağız. Filistin'in özgürlük mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız, çünkü bu, insanlık adına taşıdığımız bir sorumluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

İl Danışma Meclisi Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Karataş, İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcileri ile partililer katıldı.