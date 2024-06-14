AK Parti Eskişehir Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kurban Bayramı Mesajları Yayımladı

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AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Kurban Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Milletvekili Fatih Dönmez, mesajında, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel sembollerinden biri olduğunu belirtti.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediği bayram olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu bayramda da gönüllerimizi birleştirerek, ihtiyaç sahiplerine el uzatacak ve kurbanlarımızı paylaşarak sevinçleri çoğaltacağız. Sağduyunun, aklıselimin, samimiyetin ve fedakarlığın toplumda huzuru ve adaleti inşa edeceğine inanıyorum. Duamız milletçe birlik, dirlik ve esenlik içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmaktır. Ayrıca, dünyamızın huzur ve mazlum coğrafyaların bir an önce çözüm ve teselli bulması, kanayan yaraların kapanmasıdır. Barış ve kardeşlik duygularıyla dünya Müslümanlarının da birbirine daha fazla yakınlaşmasını diliyorum.

Özellikle Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. İnşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz. Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasını savunmaya ve barışın tesisi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Barış için dualarımızı eksik etmiyoruz ve bu bayram vesilesiyle tüm dünya Müslümanlarını birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyoruz."

Milletvekili Nebi Hatipoğlu da Kurban Bayramı'nın Türk milletine ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Bayramların millet olarak birlik ve beraberliği, kardeşliği hatırladığımız özel günler olduğunu anımsatan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı da paylaşma ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bir zamandır. Bayram vesilesiyle milletçe kardeşlik duygularımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. Ayrıca, şu an kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum. Her birinden devletimiz, milletimiz ve bizler içinde dua etmelerini rica ediyorum. Son olarak Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına titizlikle uymalarını istirham ediyorum. Bayramınız kutlu olsun."

Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ise dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı, birlik ve beraberliğin pekiştiği bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmaktan duyduğu mutluluğu bildirdi.

İnsanlığın içinde bulunduğu savaşların, acıların ve gözyaşlarının herkesi düşündürdüğüne değinen Ünlüce, şunları kaydetti:

"Bayramlarımızın birlik ve beraberlik çağrısına kulak vermeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız. Bayram paylaşmaktır, dayanışmadır. Rengarenk şekerlerle çocukları kapıda bekleyen büyüklerimizdir. Sofralarda bereket, hanelerde huzur demektir. Bayram vesilesiyle komşularımızdan ve sokağımızdan başlayarak uzanan her eli tutmalı, zor günlerde birbirimizin yanında olduğumuzu en güçlü şekilde hissettirmeliyiz. Kurban Bayramı'mızın Yunus gönüllü, sevgi ve hoş görünün simgesi güzel şehrime, ülkemize, İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle bir arada olmanın kıymetini bileceğimiz nice mutlu bayramlara."