AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: Mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: Mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bartın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduğunu ve mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceklerini belirtti. Uygur, ayrıca İsrail'in Gazze'de işgalci güç olduğunu vurgulayarak, zulme karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

20.07.2024 15:36
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Mazlum coğrafyalara umut olmaya ve Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, partisinin Bartın Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Uygur, AK Parti'nin milletin içinden doğan bir siyasi hareket olduğunu, bulunduğu konuma kolay gelmediğini söyledi.

En büyük mücadeleyi vesayet odaklarına karşı verdiklerini belirten Uygur, "Çeşitli anlarda çeşitli mihraklar eliyle 367 garabetiyle e-muhtırayla partimize açılan kapatma davasıyla MİT tırları operasyonuyla 17/25 Aralık ve en son hain FETÖ darbe girişimiyle milletimizin iradesine ket vurmaya, dem vurmaya çalıştılar. Ama bu millet, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun ferasetiyle onun dirayetiyle liderinin arkasında durdu, 22 yıllık kazanımlarının arkasında durdu. Demokrasisine, vatanına, bayrağına, istikbaline, istiklaline sahip çıktı. İnşallah bundan sonra da milletimiz her zamanki azmiyle ferasetiyle sağduyusuyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Türkiye Yüzyılının kapılarını açtıysa, biz de Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de büyük bir soykırımı, vahşeti ortaya koyduğunu dile getiren Uygur, Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son karara değinerek, şunları kaydetti:

"İsrail'in oradaki varlığını kabul edenlerin, meşru görenlerin ve destekleyenlerin buna derhal son vermesi gerektiği noktasında bir karar alındı. İşte bu, Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışının, haykırışının bir neticesidir. Bu,'one minute' çıkışının bir neticesidir. Bu, 'Daha adil bir dünya mümkündür' çıkışının ve uluslararası alanda bu noktada bir farkındalık oluşturulmasının, bu noktada gür bir ses oluşturulmasının bir neticesidir. Allah'ın izniyle Filistin'de zulüm son bulacak, burada iki devletli bir çözüm inşallah en kısa sürede hayata geçecektir."

Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürümeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Mazlum coğrafyalara umut olmaya ve Türkiye Yüzyılı destanını yazmaya devam edeceğiz. Biz yine Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan kardeşlerimizin sesi olmaya, zulme 'zulüm', soykırıma 'soykırım' demeye devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Koordinatörü Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: Mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğiz - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur: Mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceğiz - Son Dakika
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