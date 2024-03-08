AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bizim siyasi hareketimizin temelinde kadınlarımız, onların çalışması ve özverisi var. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne dek kadınlarımızın çok büyük emeği var." dedi.
Kaya, ???????AK Parti İstanbul Kadın Kolları tarafından Cemile Sultan Korusu'nda düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" buluşmasında yaptığı konuşmada, bu yıl 8 Mart'ı çok buruk şekilde kutladıklarını, dünyanın bir yanında Filistinli kadınların ve annelerin büyük bir soykırıma maruz bırakıldığını söyledi.
Dünyanın adaletsiz şekilde bazı kadınların haklarını savunmadığını dile getiren Kaya, "Filistin'deki direnişçi, onurlu kadınların yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun eşi var ve onun arkasında yürüyen bu partideki kadınlar var. Ben biliyorum ki hepinizin duaları, her türlü destekleri oradaki kadınların da özgürlüğüne kavuşması için. Çünkü ben de her gece mutlaka oradaki kadınlar için yatmadan dua ediyorum. Sizlerin de öyle olduğunuzu biliyorum." diye konuştu.
Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1989'da kadın kollarını kurduğunda ona "Kadın kolları teşkilatına ne gerek var?" diyenler olduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla Ankara'daki bazı olumsuz sözlere rağmen kadın kolları teşkilatını İstanbul'da kurduğuna dikkati çeken Kaya, eşi Emine Erdoğan'ın da 40 kadın kurucudan biri olduğunu anlattı.
Kaya, o kadınların 1988'den 1994'e kadar İstanbul'da büyük bir çalışmaya imza attığını anlatarak, "Ev ev herkese o dönemin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun vizyonunu anlattılar. O kadınlar, 1994'te İstanbul'u çöp, çamur ve çukurdan kurtaracak ve Türkiye'yi bugünlere taşıyacak Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Bizim siyasi hareketimizin temelinde kadınlarımız, onların çalışması ve onların özverisi var. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne dek kadınlarımızın çok büyük emeği var." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile eşinin de bu programa katıldığını ifade eden Kaya, kentin yaşadığı en büyük sorunun ulaşım ve kentsel dönüşüm olduğunu anlattı.
Kaya, "Bu sorunların hepsine çözüm üretecek bir başkan adayımız var. İstanbul çok şanslı. İstanbul inşallah bu şansını Murat Kurum'u belediye başkanı yaparak daha da arttıracak. Ben buna yürekten inanıyorum." dedi.
"Kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık"
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de "Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla programda yaptığı basın açıklamasında, emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların gününü kutladı.
Keşir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük.' sözleriyle de vurguladığı gibi, biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık." diye konuştu.
AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar temel insan haklarını göz önüne alıp kadınların hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımlarının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini dile getiren Keşir, 2004'de ilk defa Anayasa'nın 10. maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." hükmünün eklendiğini bildirdi.
Keşir, 2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenlemeyle kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı." ifadelerini kullandı.
Eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunun altını çizen Keşir, şunları kaydetti:
"İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesiyle, 81 ilde açılan üniversitelerle, üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversiteleşme oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı."
Keşir, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdıklarını sözlerine ekledi.
Programa, AK Parti İstanbul milletvekillerinin yanı sıra AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum ile partinin kadın kolları üyeleri katıldı.
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