AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Adana\'yı mücevher siyasetiyle donatacağız

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Adana'nın her tarafını önümüzdeki haftalar için, aylar için, yıllar için nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle, mücevher hizmetlerle donatacak vizyonumuz ve kararlılığımız var." dedi.

Çelik, Yüreğir ilçesi Serinevler Spor Salonu'nda düzenlenen sahur programında, yaklaşan mahalli idareler seçimine değindi.

Ömer Çelik, şöyle konuştu:

"Seçime doğru sandığa tüm gücümüzle gidiyoruz. Cenabı Allah nasip ederse önümüzde Ramazan Bayramı var. Allah sizi, ailelerinizi, sevdiklerinizle birlikte Ramazan Bayramı'na kavuştursun. 31 Mart'ta da sizlerin sayesinde gerçekleşecek olan 'demokrasi bayramıdır.' Önce demokrasi bayramını kutlayacağız, sonra Ramazan Bayramı'na gideceğiz. Demokrasi bayramını kutlamak için de Halil Hoca'yı belediye başkanı yapacağız."

Cumhur İttifakı Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın kendilerine Yüreğirlilerin talep ettikleri hizmetleri kapsamlı bir şekilde sunduğunu anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunların bir kısmı 6 ayda, bir kısmı 2 yılda, bir kısmı 3 yılda hızla hayata geçecek projeler. ve gelecek dönem de Yüreğir'imizin geleceğe yürümesini şekillendirecek projedir. Onun için bu son döneme de girmişken sizden istirhamım lütfen dostlarınıza, arkadaşlarınıza, komşularınıza gidin ve Yüreğir'in geleceği için eser siyaseti temelinde birleşelim ve Halil Nacar kardeşimizi Yüreğir'e belediye başkanlığı yapalım."

"Artık yerel seçimleri yapıyoruz"

Önceki seçimlerde başka partilere oy vermiş olan vatandaşlar olabileceğine işaret eden Çelik, şunları ikaydetti:

"Fakat genel seçim bitti. Artık yerel seçimleri yapıyoruz. Yerel seçimlerde inşallah büyükşehirde Fatih Kocaispir kardeşimizi Yüreğir'de Halil Nacar kardeşimizin belediye başkanı yaparak geleceğe bu imzamızı atacağız. Kocaispir ve Nacar kardeşlerimiz ve Adana'nın diğer ilçelerindeki aday kardeşlerimizin belediye başkanı olmasıyla birlikte eser siyaseti kararıyla Adana'nın her tarafını önümüzdeki haftalar için, aylar için, yıllar için nakış nakış işleyecek, mücevher siyasetiyle, mücevher hizmetlerle donatacak vizyonumuz ve kararlılığımız var."

Halil Nacar ve seçilecek belediye başkanlarının sonuna kadar yanlarında olacaklarını ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye vizyonunla Yüreğir'imiz de Adana'mız da nasibini almış olur." diye konuştu.

Başka partilerin bazı adaylarının sahada "Yarın kazanırsam Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçeceğim." dediğini belirten Çelik, "Arkadaşlar bu yalandır. Bu yalan siyasetidir. Bu sahte siyasettir. Bizim Yüreğir'de bir tek adayımız var o da Halil Nacar'dır. Yüreğir şu açıdan da şanslı. Hem bir belediye başkanına kavuşmuş olacak hem de Yüreğir doktoruna kavuşmuş olacak." dedi.