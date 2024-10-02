AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsveç Parlamentosu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsveç Parlamentosu'nu ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsveç Parlamentosu\'nu ziyaret etti

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsveç'in başkenti Stockholm'de Parlamento binasında, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Ilımlı Muhafazakar Moderat Parti Grup Başkanvekili Mattias Karlsson ile bir araya geldi.

02.10.2024 19:18
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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İsveç'in başkenti Stockholm'de Parlamento binasında, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Ilımlı Muhafazakar Moderat Parti Grup Başkanvekili Mattias Karlsson ile bir araya geldi.

Sırakaya, aralarında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in de bulunduğu heyetle İsveç Parlamentosu'nu gezdi. Burada Karlsson ile bir araya gelen heyet, toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası AA muhabirine konuşan Sırakaya, " Orta Doğu'daki son gelişmeleri aynı zamanda Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalarının önümüzdeki süreçte nereye everileceğini görüşme imkanımız oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsünden yaptığı konuşmayı hatırlatan Sırakaya şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin bu süreç içerisinde üstlendiği rol ile ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşmasında belirttiği gibi; Orta Doğu'nun bugünkü zulüm ortamına dur diyebilmek için İsrail'in şımarık ve agresif tavrına karşı uluslararası toplumun üstlenmesi gereken rolleri kendileri ile paylaştık. İsveç'te yaşayan 150 bin Türk vatandaşının da yaşamış olduğu olumsuzlukları da kendilerine iletmiş olduk.

Geçmiş dönemde İsveç'te yaşanan İslam düşmanlığını tetikleyici olaylara karşı parlamento ve siyasetin alması gereken önlemleri hatırlattık. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik, bu görüşmenin önümüzdeki süreçteki iki ülke dostluğuna katkı sağlayacağına inanıyorum."

Karlsson da Sırakaya ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Biz burada Sırakaya ile çok önemli bir görüşme yaptık. Önemli konulara temas ettik. Bundan sonra da parlamentolar arası görüş alışverişi ve toplantılar yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, İsveç Parlamentosu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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