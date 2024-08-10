AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Filistin ve Gazze en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Filistin ve Gazze en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Filistin ve Gazze en kısa zamanda inşallah özgürlüğüne kavuşacak.

10.08.2024 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Filistin ve Gazze en kısa zamanda inşallah özgürlüğüne kavuşacak. Türkiye olmasa inanın İsrail'i durduracak tek ülke kalmadı." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi'nde konuşan Demiröz, AK Parti'den başka hiçbir partinin bu ülke için bir projesi olmadığını söyledi.

Muhalefeti eleştiren Demiröz, "Onların projelerini izliyorsunuz işte. ya Paris'te gezerler ya dağda gezerler ya denizde yüzerler, başka bir şey yok. Hepsi laf. Belediyeleri göreceksiniz. Zaten gördük 5 senedir İstanbul'da hizmet diye bir şey yok. Ankara'da yok. Sadece göz boyama var. Hele Türkiye'nin yönetimi ile ilgili zerre kadar projeleri yok. 'Yapacağız, edeceğiz, vereceğiz.' Hangisini verdiler bugüne kadar? Hangisine şahit oldunuz? Onun için bu ülkenin bir lideri var, o lider Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyada adından söz ettiren 3 liderden biri olduğunu dile getiren Demiröz, "Çin lideri, Rusya'da Putin, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan. Bütün dünya kıskanıyor. Yapılanlar kıskançlıktan. Amerika kafayı takmış. Türkiye'ye değil, Recep Tayyip Erdoğan'a. Düşmanın oku nereye gidiyorsa bilin ki en değerli insan, en değerli kurum odur. Çünkü Türkiye sadece Türkiye coğrafyasında değil, Türkiye mazlum coğrafyanın Müslüman coğrafyanın lideri. 60 tane ülkeye liderlik yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ağzından çıkacak kelimeye bakıyorlar. Bugün yurt dışına gidenleriniz var. Nereye giderseniz Türkiye deyince Recep Tayyip Erdoğan diye sesleniyor. Bu demek dünyada liderlik yapan kişilerden dünyada herkesin haberi oluyor ve Recep Tayyip Erdoğan da bunlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Filistin ve Gazze'nin en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan Demiröz, "Türkiye olmasa inanın İsrail'i durduracak tek ülke kalmadı. Yanı başında Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak, İran hangisi yapacak bunu? Herkes kendi derdine düşmüş. Türkiye'den başkası yok. Ama inşallah bu Türkiye onlara gerekli dersi verecek. Onlar yaptıkları bu kanın içinde boğulacaklar hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Son zamanlarda salgın hastalık, savaş ve depremlerden dolayı ekonomide sıkıntılar olduğuna dikkati çeken Demiröz, "Bunu kabul ediyoruz. Hep beraber bunu da aşacağız. Bizler 1999'da, 2008-2009'da, çeşitli zamanlardaki ekonomik sıkıntıları çekirdek aile birliğimizle aştık. İnşallah bu ekonomik sıkıntıyı da aşacağız. Ekonomimiz şu anda kontrol altında. Yapılan işlemlerle beraber en yakın zamanda enflasyonda düşecek. Faiz de düşecek. Refah seviyemiz yine eski seviyelere gelecek. Biraz sabır lazım." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Çankırı'da AK Parti döneminde yapılan hizmetleri anlattı.

İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı hatırlatan Akbaşoğlu, "Orada siyonistlerin yapmış olduğu soykırım. Gönlümüzün, yüreğimizin, zihnimizin daima onlarla olduğunu biliyorum. Dualarınızla oradaki kardeşlerimizin kurtuluşu için gözyaşı akıttığınızı ve bu cinayetlere mutlaka cevap verileceği duasını dileğini yüreğinizde taşıdığınızı biliyorum." dedi.

Hakkın gür sesi olarak BM Genel Kurulunda, her platformda Filistin'in gerçek savunucusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili çabalarına dikkati çeken Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın oradaki soykırımın bütün dünyaya duyurulmasına ve böylelikle bütün dünya halkları nezdinde Filistin'e sahip çıkılmasına, İsrail soykırımı aleyhinde bir bilinç oluşmasına vesile olması sizlerin sayesindedir. Sizlerin bu konuda Cumhurbaşkanı'mıza vermiş olduğunuz destek sayesindedir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan'ın konuşmasının ardından program basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA

Vedat Demiröz, Filistin, AK Parti, AK Parti, Gazze, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Filistin ve Gazze en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
20:11 Facebook, X ve Instagram’ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler Facebook, X ve Instagram'ın ardından bir uygulamaya daha erişimi engellediler
20:01 Görüşmeler bile başladı Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha çıktı Görüşmeler bile başladı! Rekor teklif alan Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha çıktı
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
19:15 Okan Buruk ayrılığı açıkladı Zaha, Premier Lig’e geri dönüyor Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor
18:06 İtalya’dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu İtalya'dan memleketine geldiği ilk gün canından oldu
18:03 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti 21 yaşındaki genç kapısına dayandığı taksiciyi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 16:55:06. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Filistin ve Gazze en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement