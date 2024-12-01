AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Nilüfer 8. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir hedefimiz. Üçte ikisi tarumar oldu, başka ülkelere gitti. Bu insanların topraklarına, memleketlerine dönebilmeleri için orada bir yaşanabilir Suriye inşa etmek gerekiyor. Bizim çabamız budur. Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Ala, Nilüfer ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, Türkiye'yi hedeflerine taşıyacaklarını söyledi.

Türkiye'nin etrafında ateş çemberi olduğunu ifade eden Ala, sınırın diğer tarafında olup bitenlere baktıkça ne kadar dikkatli olunması gerektiğini öğrendiklerini vurguladı.

" Orta Doğu'da bizim istediğimiz çok net ve açık iki devletli bir çözüm"

Orta Doğu'da herkesin bir hedefi olduğunu ve bu hedefi gerçekleştirmenin peşinde olduklarını belirten Efkan Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilelim ki doğuda büyük güçler, her zaman bir hesap peşindedir. Orta Doğu'da tesadüfler bile planlıdır. O bakımdan çok dikkatli olmalıyız değerli kardeşlerim. Orta Doğu'da bizim istediğimiz çok net ve açık, iki devletli bir çözüm. Yani bir Filistin Devleti, bir orada şu anda haydut devlet gibi davranan İsrail'in yerine de bir İsrail devleti ama bu kadar çöküntünün ardından bile, baş mimar olarak biz bunu söylüyoruz. Bakın o kadar canice, o kadar haydutça davranıyor ki yanı başımızda İsrail, o Netanyahu hükümeti o kadar büyük soykırımlar yaptı ki orada halen yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesinde Netanyahu ve önceki dönem Savunma Bakanı'nın tutuklanmasına dair karar verildi. Bizim de müdahil olduğumuz o davada verdi bu kararı."

"Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız"

Ala, Suriye'de hedeflerinin net olduğunu belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir hedefimiz. Üçte ikisi tarumar oldu, başka ülkelere gitti. Bu insanların topraklarına, memleketlerine dönebilmeleri için orada bir yaşanabilir Suriye inşa etmek gerekiyor. Bizim çabamız budur. Bunun için çalışıyoruz. Bütün terör örgütlerine orada karşıyız. O terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız. Bunu hep söylüyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da partilerinin iktidarıyla beraber Türkiye'de birçok başarıya imza atıldığını söyledi.

AK Parti'nin 23 yıl önce kurulduğunu ve milletle bütünleştiğini aktaran Akbaşoğlu, "AK Parti milletimizin sesi olarak onların değerlerini savunarak toplumun bütün kesimlerini temsil ederek, devlet millet kaynaşmasını sağlayarak adeta ilk çeyrek yüzyılında bir baştan bir başa ülkemizi büyük hizmet ve eserlerle muhatap kıldı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na geçecek büyük bir başarıya imza atarak demokratik seçimlerle üst üste her girdiği seçimi birinci olarak göğüslemek suretiyle 22 yıldır kesintisiz iktidarda bulunuyor. Bu çok büyük bir başarı hikayesidir. Gerçekten az zamanda çok ve büyük işlere başarılarla imza atmak suretiyle milletimizin haklı teveccühünü kazanmıştır." ifadesini kullandı.

AK Parti ile birçok hayalin gerçeğe dönüştüğünü dile getiren Akbaşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti hayalleri gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet gibi, gemileri karadan yürüterek İstanbul'u fethetmişti, onun dava ve yolunu takip eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da denizin altından arabaları, tramvayları ve trenleri karşı kıyıya geçirmek suretiyle hayal olarak düşünülenleri gerçeğe dönüştürdü. Gençliğimiz 'zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak' diye geçmiştir. O gün için bir hayaldi Ayasofya'nın asli hüviyetini kazanması ancak elhamdülillah bu hayal gerçekleşti, gerçeğe dönüştü. Ayasofya asli hürriyetiyle buluştu."

Programa, AK Parti MKYK üyesi Önder Matlı, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, il teşkilatı ile partililer katıldı.

Kongrede, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti İlçe Başkanı Furkan Alpaslan katılımcılara hitap etti. Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Furkan Alpaslan yeniden ilçe başkanlığına getirildi.