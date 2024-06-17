AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Gazze'de bombaların altında 37 bin sivilin, çocuğun, bebeğin, kadının katledildiği bir dünyada bayramı idrak ediyoruz.

17.06.2024 19:17
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, " Gazze'de bombaların altında 37 bin sivilin, çocuğun, bebeğin, kadının katledildiği bir dünyada bayramı idrak ediyoruz. İnşallah bu manada Kurban Bayramı, oradaki zulmün, vahşetin ve soykırımın son bulmasına vesile olsun." dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından AK Parti Genel Merkezi'nde "Geleneksel Bayramlaşma Programı" düzenlendi.

Burada partililere hitap eden Uygur, Kurban Bayramı'nın, millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde idrak edildiğini belirterek, tüm İslam aleminin, mazlum coğrafyaların, vatandaşların ve teşkilat üyelerinin bayramını kutladı.

Uygur, bayramın, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek, kutsal topraklarda hac farizasını yerine getiren vatandaşların da ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu.

Bu yıl bayramın buruk bir şekilde idrak edildiğine dikkati çeken Uygur, şunları kaydetti:

"Gazze'de bombaların altında 37 bin sivilin, çocuğun, bebeğin, kadının katledildiği bir dünyada bayramı idrak ediyoruz. İnşallah bu manada Kurban Bayramı, oradaki zulmün, vahşetin ve soykırımın son bulmasına vesile olsun. Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilk andan itibaren oradaki soykırımın ve vahşetin durması noktasında bütün gücümüzle, uluslararası platformlar başta olmak üzere hukuki bütün mecralarda elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. İnşallah önümüzdeki süreçte de Türkiye olarak, bütün coğrafyalarda zulme uğrayan kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi yine Cumhurbaşkanımız liderliğinde, güçlü bir şekilde zulme 'dur' demeye devam edeceğiz."

"Türkiye, mazlumların sesi, umudu olmaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabındaki "Dünya beşten büyüktür" sözlerini anımsatan Uygur, "Bundan sonra Türkiye, yine güçlü bir şekilde mazlumun sesi olmaya, mazlumların umudu olmaya devam edecek. Bütün Türkiye'nin, 85 milyonun her bir ferdinin duası, tüm mazlum coğrafyalardaki, mazlum kardeşlerimizin duası, bütün ümmetin duası, hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la hem de Türkiye ve Türk milleti ile olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Belgin Uygur, geçen yıl yapılan genel seçimi anımsatarak, "Milletimizin güçlü desteğiyle, Cumhur İttifakı olarak, odak noktası vatan olan, odak noktası istikbal olan, odak noktası istiklal olan Cumhur İttifakı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını milletimizin desteğiyle ardına kadar açtık." dedi.

Yerel seçimlerde de demokrasinin galip çıktığına dikkati çeken Uygur, yerel yönetimlerde yeni bir hizmet ve vizyon çığırı açmak için yollarına devam edeceklerini söyledi. Uygur, bu süreçte teşkilatın önemli bir konumda olduğuna vurgu yaparak, milletin derdiyle hemhal olmaya ve yanlarında olmaya devam edeceklerini aktardı.

"Daha adil bir dünya ancak Türkiye'nin liderliğinde hayata geçecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de konuşmasında, teşkilat mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Ankara milletvekilleri olarak, seçim döneminde sahada çok yoğun çalışmalara imza attıklarına dikkati çeken İleri, "Gerek genel seçimlerde gerekse yerel seçimlerde, hep beraber, omuz omuza, el ele Ankara'nın sokaklarında önemli bir mücadele ortaya koyduk. Bu vesileyle kıymetli teşkilat mensuplarına, sizlere, ortaya koymuş olduğunuz çabalardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İleri, Kurban Bayramı vesilesiyle, AK Parti ailesi olarak, birlik ve beraberliklerini tekrar hatırlatmak için bir araya geldiklerini belirterek, Gazze'de yaşanan katliam nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini söyledi.

Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıların herkesi çok üzdüğünü dile getiren İleri, "Bu gelişmeler bizi üzüyor. Ama bir yandan da bize yine gösteriyor ki, daha adil bir dünya için, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam etmeliyiz ve devam edeceğiz. Bizler inanıyoruz ki daha adil bir dünya ancak Türkiye'nin liderliğinde hayata geçecektir." diye konuştu.

İleri, birlik ve beraberlik içerisinde, omuz omuza çalışarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, Türkiye'den dünyaya çok önemli mesajlar vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde daha adil bir dünyayı hep beraber hayata geçireceklerine inandığını belirten İleri, bu kapsamda partilerinin Ankara teşkilatına da önemli işler düştüğünu aktardı.

AK Parti Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Zeynep Yıldız ve teşkilat mensuplarının katıldığı programda, partililer birbirleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın tamamlanmasının ardından partililer ile hatıra fotoğrafı çekildi. Fotoğraf çekimine, Filistin'den tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilen hastaların yakınları da katıldı. 7 Filistinli çocuğun da yer aldığı aileler, AK Parti teşkilat mensupları ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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