AK Parti Genel Sekreteri İnan, TÜGVA İzmir İl Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan, TÜGVA İzmir İl Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri İnan, TÜGVA İzmir İl Genel Kurulu\'nda konuştu Açıklaması
31.05.2025 21:50
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bizim liderimiz her alanda ölçü. Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bizim liderimiz her alanda ölçü. Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız." dedi.

İnan, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen TÜGVA İzmir İl Temsilciliği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜGVA'nın İzmir'de kuruluşunda yer aldığını belirten İnan, TÜGVA'da yetişen gençlerin hem siyasete hem bürokraside önce ülkesine sonra da ümmet coğrafyasına büyük hizmetler yapacağına gönülden inandığını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde "sözde bir sanatçının" kendilerini kastederek, "Sağ bunca zaman uğraştı kültürel hegemonyayı kuramadı" dediğini aktaran İnan, "İsmini anmak istemiyorum bir sanatçı. Her zaman millete tepeden baktılar. Siz son 50 yılda belki bu ülkede sözde kültürel hegomonik güç olduğunuzu varsayabilirsiniz ama unutmayın biz bin yıllık medeniyetiyiz ve o medeniyetin çocuklarıyız. Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ayasofya'yı açtık. Siz orada 3 kuruşluk kurmuş olduğunuz kültürel hegemonya düzenlerden ancak kazandığınız milyonları, milyarları konuşursunuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin yeniden inşasında gençlerin çok önemli pozisyonu olduğunu vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"Artık fikir dönüşümünde de cesur adımlar atacağız. Bunun için öz güvenimiz, birikimimiz tam. Bakın siz burada Yiğit (Aslanata) başkanımızın da öncülüğünde İzmir'den Galata'ya gittiniz değil mi? Galata'da vardınız. Ne diyor orada? 'Nehirden denize özgür Filistin için Galata'daydınız'. Ama burada bazıları geçtiğimiz haftalarda Siz Galata'da insanlığın onurunu yüceltirken, ölen çocukları savunurken birileri de İzmir'de rantçıları, bantçıları aklamak için uğraşıyordu. Bizim aramızdaki fark bu. O nedenle aramızdaki farkı büyük bir öz güvenle aynı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi. Unutmayın ki bizim liderimiz her alanda ölçü. Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız. İşte biz bugün onun için bu genel kurulu yapıyoruz."

İnan, İzmir'de gençlik çalışmasının ne kadar zor olduğunu iyi bildiğini belirterek, yapılan çalışmaların önemine değindi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da Türk milletinin tarihe hep yön verdiğini ve İslam'ın bayraktarlığını yaptığını söyledi.

Gençlik ne kadar iyi yetişirse ve inançlı olursa o milletin o zaman devletini, milletini belli yerlere taşıdığını aktaran Elban, "Ne zaman ki Fatih'in nesli demişiz, Fatih'in nesli ortaya çıkmış, Osmanlı 3 kıtada cihan hakimiyetini elde etmiş. Ne zaman Asım'ın nesli ayağa kalkmış 7 düvele karşı bu ülkeyi düşmandan kurtarmış. Ne zaman TEKNOFEST gençliği, TÜGVA gençliği ayağa kalkmış, kendini ortaya koymuş dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya örnek olacak gelişimi, başarıyı hem ülkesinde hem de tüm coğrafyasında ortaya koymuş." dedi.

Elban, gençliğin sorumluluğunun çok yüksek olduğunu ve bunu hakkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ ise gençliğin önemine vurgu yaparak, gençlerin çalışmalarının çok değerli olduğunu dile getirdi.

TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da gençler olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Genel kurula, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

Genel kurulda mevcut başkan TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, yeniden seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri İnan, TÜGVA İzmir İl Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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