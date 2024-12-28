AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bizim tek bir derdimiz var, sınırlarımızda ve coğrafyamızda asla bir teröristan kurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

28.12.2024 19:16
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bizim tek bir derdimiz var, sınırlarımızda ve coğrafyamızda asla bir teröristan kurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz." dedi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kars 8. Olağan İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kafkas Halk Oyunları gösterisinin sunulduğu kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma dinletildi.

Usta, daha sonra yaptığı konuşmada, kongrelerde AK Parti'nin daha da güçlenerek "Durmak yok, yola devam ediyoruz." dediği önemli günler olduğunu söyledi.

İnsanların hayal bile kurmaktan vazgeçtiği eski Türkiye'yi geride bıraktıklarını anlatan Usta, "Herkesin 23 yıllık dönemde yaşadığı bir zorluk mutlaka vardır ama pes etmedik. Bizi yıldırmaya çalıştılar yılmadık, çünkü biz bu ülkeye ve bu millete inanmış insanlarız. Biz sırtımızı başkalarına, terör örgütlerine dayamadık, vesayet odaklarının hiçbirine de dış güçlerin hiçbirine de dayamadık. Tek bir güce dayadık, bu 'milletin gücüdür' dedik. İşte bu milletin gücüyle 23 yıldır iktidarız ve ayaktayız." dedi.

Usta, "Alevi-Sünni, Türk-Kürt, sağcı, solcu, başörtülü-başı açık" diyerek ülkeyi birbirine kırdırmaya çalışanlara ve ayrımcılıklara geçit vermediklerini aktardı.

Her zorlukta ve güçlükte kardeşliği ve birlik beraberliği öne çıkardıklarını ifade eden Usta, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sünnisiyle, Alevisiyle biz hepimiz kardeşiz, biriz ve bu ülke için varız' dedik. İşte bizi güçlü kılan buydu, yine aynı gücümüzle önümüze bakıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Biz bu birlik ve beraberlikle yol almak durumundayız." diye konuştu.

Usta, Türkiye'nin etrafında pek çok savaş ve sorunların yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

" Filistin'de, Gazze'de Müslümanlar büyük bir soykırımın altında, bu zulme, buna soykırım diyen tek bir lider var Recep Tayyip Erdoğan, tek bir ülke var o da Türkiye'dir. Korkmuyoruz, kimseden çekinmiyoruz, bizim artık bu dünyada sözümüz dinlenen ve ne dediğine bakılan bir liderimiz var ve böylesine güçlü ülke haline gelmişiz. Suriye'de son bir ayda yaşananlar aslında bu ülkeye zorunlu gelen Suriyeli kardeşlerimizin ne kadar büyük zorluklardan geçtiğini bir kere daha gördük. 'Sednaya' denilen hapishanede insanların ne acılar çektiğini gördük ve 'biz bize yakışanı yaptık, ensarlığımızdan vazgeçmedik ve iyi ki bu insanlara kapımızı açtık, sahip çıktık' dedik. Bugün bunun haklı onur ve gururunu yaşıyoruz. Bugün Suriye'de bir oluşum varsa bu oluşum 'Türkiye'siz' olmaz deniliyor, bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim tek bir derdimiz var sınırlarımızda ve coğrafyamızda asla bir teröristan kurulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz."

Usta, Suriye'de güçlü bir yeni yönetimin kurulması ve Suriye'nin Suriyelilere ait olması için büyük çaba ve gayret içinde olduklarını dile getirdi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Arslan, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sancar, il başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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