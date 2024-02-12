AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak mitingini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak mitingini değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Zonguldak mitingini değerlendirdi

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginin ardından değerlendirmelerde bulundu.

12.02.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çağlayan, düzenlediği basın toplantısında, yeni miting alanında tarihi mitinge şahitlik ettiklerini söyledi.

İlk mitingin Zonguldak'ta yapıldığını belirten Çağlayan, "Bu, Cumhurbaşkanımızın da ne kadar önem verdiğinin bir işaretidir. Aynı zamanda ilk kez bir ilin ilçe ve belde belediye başkan adayları da mitingde açıklandı. Bunlar bizim için gurur verici şeylerdir. Cumhurbaşkanımız, meydandan çok önemli bir şey söyledi. Bunun altını doldurabiliriz. 'Benim elim, belediye başkanının üzerinde.' dedi. Bu şehir için o eli sımsıkı tutacağız. Bu şehrin hizmetlerinin devam edebilmesi, akamete uğramaması için Cumhurbaşkanımızın elinin Zonguldak'a değmesi çok önemli." dedi.

Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) geliştirilmesi konusunda bilgi verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bakanımız işinde ehil, liyakatli. Geçmişten bu yana önemli çalışmalar yapmış. Elini değdirdiği yeri farklı yönetim anlayışıyla büyütmüş bir isim. TTK'yi de büyüteceğinden bahsetti. Yaptığımız toplantıda, TTK Genel Müdürü, bakan yardımcılarımız ve ilgili genel müdürlerle birlikte burada bazı çalışmaların başlangıcını yaptı. Allah'ın izniyle TTK'nin de büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Büyüdükçe, ihtiyaç oldukça da bu işçi alımlarının artırılacağından bahsetti."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafa Çağlayan, Zonguldak, AK Parti, Çağlayan, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak mitingini değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 18:13:45. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak mitingini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement