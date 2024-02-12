AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Zonguldak mitingini değerlendirdi

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AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitinginin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Çağlayan, düzenlediği basın toplantısında, yeni miting alanında tarihi mitinge şahitlik ettiklerini söyledi.

İlk mitingin Zonguldak'ta yapıldığını belirten Çağlayan, "Bu, Cumhurbaşkanımızın da ne kadar önem verdiğinin bir işaretidir. Aynı zamanda ilk kez bir ilin ilçe ve belde belediye başkan adayları da mitingde açıklandı. Bunlar bizim için gurur verici şeylerdir. Cumhurbaşkanımız, meydandan çok önemli bir şey söyledi. Bunun altını doldurabiliriz. 'Benim elim, belediye başkanının üzerinde.' dedi. Bu şehir için o eli sımsıkı tutacağız. Bu şehrin hizmetlerinin devam edebilmesi, akamete uğramaması için Cumhurbaşkanımızın elinin Zonguldak'a değmesi çok önemli." dedi.

Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) geliştirilmesi konusunda bilgi verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bakanımız işinde ehil, liyakatli. Geçmişten bu yana önemli çalışmalar yapmış. Elini değdirdiği yeri farklı yönetim anlayışıyla büyütmüş bir isim. TTK'yi de büyüteceğinden bahsetti. Yaptığımız toplantıda, TTK Genel Müdürü, bakan yardımcılarımız ve ilgili genel müdürlerle birlikte burada bazı çalışmaların başlangıcını yaptı. Allah'ın izniyle TTK'nin de büyüdüğüne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Büyüdükçe, ihtiyaç oldukça da bu işçi alımlarının artırılacağından bahsetti."