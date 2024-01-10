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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda Esnaflarla Buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda esnaflarla bir araya geldi. Kurum, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte dükkanları gezdi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, vatandaşlara kırmızı karanfil hediye etti ve 'Biz esnafımızla, vatandaşımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle inşallah alacağız, sonra da beraber yürüyeceğiz' şeklinde konuştu.

10.01.2024 - 21:14,
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda esnaflarla bir araya gledi. Kurum'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti. Dükkanları gezen Kurum, esnaf ve vatandaşlar ile de sohbet etti. Kurum bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın elindeki 'Nerede olağanüstü bir durum oradadır Murat Kurum' yazılı kağıt dikkat çekti. Kurum vatandaşlara kırmızı karanfil hediye etti. Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği bir restoranda esnaf ile konuşan Murat Kurum ' Biz esnafımızla, vatandaşımızla, kadınlarımızla, gençlerimizle inşallah alacağız, sonra da beraber yürüyeceğiz.' Şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu\'nda Esnaflarla Buluştu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Zeytinburnu'nda Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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