AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik\'te STK\'larla Buluştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Pendik? de sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıda konuşan Kurum, "Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız." diye konuştu. Kurum, program sonrası Pendikspor'u da ziyaret etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Pendik? de sivil toplum kurumlarının temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Özer Sarıkaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve parti temsilcileri katıldı. Kurum, STK buluşmasının ardından Pendikspor'u da ziyaret etti. Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, kulüp yöneticileri ve sporcularla biraraya gelen Kurum, sahada şut attı.

"DÜN BİZİM İÇİN ÇOK ZOR BİR GÜNDÜ"

Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın vefatına değinen Kurum, "Gerçekten dün bizim için çok zor bir gündü. İl kadın kolları başkan yardımcımız Fatma kardeşimizi kaybettik ve tüm teşkilatlarımızla birlikte kardeşimize verdiğimiz sözleri, dava arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmak ve bu mücadeleyi o bayrak yarışını ilk günkü heyecanla sürdürmek zorundayız." dedi.

"BU MİLLETİ GÜZEL İSTANBUL'A YENİDEN KAVUŞTURACAĞIZ"

Kurum " Belediye başkanım anlattılar. Karşımızda her yeri sevgisizlikten, sadakatsizlikten dolayı yönetilemeyen kocaman bir şehir var ve fetret döneminden kurtulmayı bekleyen yeniden yükselişi arzulayan bir İstanbul var. Hak ettiği eserleri arayan aziz İstanbul halkı var. Biz bunun için çalışacağız. Bunun için kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı mutlu etmek için çalışacağız. Şöyle başımızı yastığa koyduğumuzda Pendik'in yarınlarını buradaki gençlerimizin geleceğini hep birlikte hayal edeceğiz. Uyku tutmayacak geceler gündüzlerle birleşecek. Göreceksiniz biz çalışıp, çabalayıp bu milleti güzel İstanbul'a yeniden kavuşturacağız ve kıymetli dostlarım, 22 yıldır tarihi nitelikteki her bir projemizle, yeni bir projenin kapılarını aradık. Yaptığımız her bir çalışma daha büyük bir çalışmanın ve değişimin yolunu açtı. Biliyorsunuz bakanlığım döneminde Pendik'te iki muhteşem yeşil alan projesi yaptık. Millet bahçelerimizi buraya geldik, söz verdik ve Pendik'in en güzel yerinde yürüme mesafesinde o yeşil alanları Pendik'in gençliğine kadınlarına armağan ettik" dedi.

"BÜYÜKŞEHİRİN YAPTIĞI İŞLER PENDİK BELEDİYEMİZLE YARIŞAMAZ"

Murat Kurum, "Pendik'imiz Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından yalnız bırakılmasına rağmen, şöyle geriye dönüp baktığınızda Pendik'te Büyükşehir Belediyesi'nin Pendik'in geleceği adına yaptığı tek bir yatırımdan bahsedemezsiniz. Gelmediler, görmezden geldiler. Pendik'i yok saydılar, ama biz ne yaptık? Ahmet Başkanımla elele verdik; gece gündüz çalışarak, bu ilçenin büyükşehirden yüz kat daha düşük bütçesiyle, inanın onlardan daha vizyoner Pendik'in geleceği adına işlere projelere imza attık.Burada büyükşehirin yaptığı işler emin olun Pendik Belediyemizle yarışamaz." dedi.

KURUM'DAN PENDİKSPOR'A ZİYARET

Pendikspor'u da ziyaret eden Kurum, Pendikspor yöneticileri ve sporcularıyla biraraya geldi. Kurum, "Bugün İstanbul'daki kulüp ziyaretlerimizden bir tanesini daha hep birlikte gerçekleştiriyoruz ve şu anda ülkemizin, Türk sporunun en önemli markalarından bir tanesi olan Pendik sporumuzdayız. Tarihi 1950 yılına uzanan ve başarılarıyla hem Pendik'imizin hem de İstanbul'umuzun göğsünü kabartan bir kulübümüzdeyiz. Tabii bu manada az önce kaptanımızla sporcularımızla biraraya geldik. Bir penaltı attık ama zannedersem bize bir torpil yaptılar. Tabii istiyoruz ki biz işte sporun, kardeşliğinin, hukukunun her alanda gösterilmesi, yaşatılması adına mahalle ölçeğinde yapılsın istiyoruz. İşte bu gibi sahalarımızı her mahalleye kazandırarak orada gençlerimiz yakalayacağı başarılarla birlikte ülkemizi uluslararası arenada temsil etsin ve ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Her yıl İstanbul Cup'ı düzenleyeceklerini de belirten Kurum, "Biz her ne kadar görüşlerimiz, fikirlerimiz, tuttuğumuz takımların rengi farklı olsa da üzüntülerimiz sevinçlerimiz, hep aynı. O yüzden burada Pendiksporumuz'a ziyarette bulunmak bizim için çok kıymetliydi. İnşallah böyle bir basın turnuvası, burada düzenlemek lazım. Spor yazarları turnuvası vardı biliyorsunuz eskiden İstanbul'da. Maalesef o turnuva oynanmıyor. İnşallah her yıl İstanbul Cup'ı düzenleyeceğiz ve o etkinliğin bir ayağı da basın mensuplarımızın maçı olsun. Buradan ilan edelim ve basın mensuplarımız da kendi alanlarında o turnuvaya dahil olsunlar istiyoruz. Sizleri seviyoruz teşekkür ediyoruz." dedi.