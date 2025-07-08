Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu - Son Dakika
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Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu

08.07.2025 08:10
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Milli Savunma Bakanlığı, 12 Mehmetçiğin şehit olmasına sebep olan metan gazı zehirlenmesiyle ilgili olarak jet inceleme başlatırken Türkiye'nin yüreğini yakan olayın yeni detayları ortaya çıktı. Metan gazı biriken mağarada ilk olarak Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan şehit oldu. İki dakika sonra ise Üsteğmen Ege Akar'ı şehit oldu. Daha sonra ise acı haberler peş peşe geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekât bölgesinde meydana gelen ve 12 Mehmetçiğin şehit olmasına sebep olan metan gazı boğulması olayıyla ilgili olarak jet inceleme başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olay şu şekilde gerçekleşti: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki mağarada, 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşılabileceği düşüncesiyle önceki gün çalışma başlatıldı.

MADENCİLER DE GİTTİ

Güvenliği daha önceden sağlanan mağara içinde arama-tarama temizlik faaliyeti yürüten Mehmetçik, metan gazına maruz kalıyor. Bölgeye anında, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekibi ile bir madenci grubu intikal ettirildi. Zehirlenen askerler hemen hastaneye sevk edildi. 19 Mehmetçik'ten 12'si şehit olurken, metan gazından etkilenen yedi askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAĞARADA NELER YAŞANDI?

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, 12 askerimizin şehit düştüğü acı olayla ilgili detayları yazdı. Bölücü örgütün bir dönem hastane olarak kullandığı Avaşin bölgesindeki 832 numaralı tepenin altında bulunan mağarada neler yaşandığını aktaran Öztürk, şu ifadelere yer verdi;

2 DAKİKA ARAYLA ŞEHİT OLDULAR

"Mağaraya 6 Temmuz 2025'te giren ekipte yer alan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan saat 09.58'de şehit oldu. Ondan iki dakika sonra İstihkam Üsteğmen Ege Akar'ı kaybettik. Piyade sözleşmeli er Mahsun Yeşildemir saat 12.45'te, Özkan Özkanlı saat tam 13.13'te şehit düştü. Bazıları hastaneye kaldırıldı, onların da şehit haberleri arka arkaya geldi ve şehit sayımız 12 olarak açıklandı."

GÜLER: İLK KEZ OLUYOR

Olayın hemen ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte bölgeye gitti. Şehitlerin uğurlama törenine katılan Bakan Güler, Mehmetçiğin ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya geldiğini belirtti. "Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir" diyen Bakan Güler, yeni acıların yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını sözlerine ekledi.

Bakan Güler ve komuta heyeti ile birlikte bölgeye ulaşan teknik heyetin ilk incelemesinde herhangi bir ihmal veya kastın olmadığı belirlendi. Daha önce böyle bir olay yaşanmadığı vurgulanan ilk inceleme raporunda, olayın "Terörsüz Türkiye" sürecini sabote etmeye yönelik olmadığına işaret edildi. Olayla ilgili detaylı raporun en kısa sürede oluşturularak ilgili birimlere aktarılacağı kaydedildi.

METAN GAZI NEDEN ZEHİRLER?

Metan gazı, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gaz. TPAO'ya göre, yoğun olarak kullanılan doğalgazın ana bileşeni yüzde 70-90 metan gazından oluşuyor. Metan gazı, normal şartlarda toksik (zehirleyici) değil. Ancak kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda yüksek oranda birikmesi durumunda ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Zehirlenme baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, yorgunluk, bulantı, nefes darlığı ve şuur kaybı olarak kendini gösteriyor.

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