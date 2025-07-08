Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan\'dan yeni çağrı

Terörsüz Türkiye sürecine giden yolda kritik bir haftaya girildi. Bu hafta bir grup terör örgütü üyesinin Irak kuzeyinde silah bırakması beklenirken dün Ankara, önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da görüşmede bulundu.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Önceki gün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar Külliye'deki görüşme öncesi DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Heyet, İmralı'da Öcalan ile görüşmeye ilişkin partiyi bilgilendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşmeye ilişkin de görüş alışverişinde bulundu. Buldan ve Sancar, Genel Merkez'deki görüşmenin ardından Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme bir saat sürdü.

SÜREÇ YENİ AŞAMAYA GİRİYOR

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Süreç yeni aşamaya giriyor. Yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağız. Hayırlı bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile görüşme çok önemli. Gerekli adımları konuşacağız" ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından DEM'den kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Zirvede İmralı heyeti, Öcalan ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. En kritik süreç olan silah bırakmanın ardından yapılacak olası yasal düzenlemeler masaya yatırıldı. TBMM'de kurulması planlanan komisyon ve çalışma prensipleri ele alındı.

ERDOĞAN'DAN NE İSTEDİLER?

Edinilen bilgiye göre, DEM heyetinin Erdoğan'dan bir isteği olduğu öğrenildi. Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan'ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan'a ilettikleri öğrenildi.

ÖCALAN'DAN YENİ ÇAĞRI

Silahların bırakılmasıyla ilgili en kritik 48 saat ise perşembe ve cuma günleri yaşanacak. Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre; Öcalan, yeni bir çağrı daha yapacak. Öcalan'ın atılan adımların samimi olduğunu belirtmesi ve "Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın" demesi bekleniyor. PKK'lı bir grup da cuma günü silahlarını bırakacak. 20-30 kişilik grubun başında üst düzey bir ismin olması bekleniyor.