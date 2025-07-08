Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan\'dan yeni çağrı
08.07.2025 07:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK'dan bir grubun bu hafta silah bırakması bekleniyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Külliye'de kabul etti. "Terörsüz Türkiye" yolundaki yeni aşamada, Abdullah Öcalan'ın "Silahları bırakın, mekanizmalar bir an önce kurulsun" şeklinde yeni bir çağrı yapacağı belirtiliyor. Görüşmede, kanaat önderlerinin Öcalan'ı ziyaret etmesi talebinin de Erdoğan'a iletildiği öğrenildi.

Terörsüz Türkiye sürecine giden yolda kritik bir haftaya girildi. Bu hafta bir grup terör örgütü üyesinin Irak kuzeyinde silah bırakması beklenirken dün Ankara, önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da görüşmede bulundu.

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Önceki gün İmralı'ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar Külliye'deki görüşme öncesi DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi. Heyet, İmralı'da Öcalan ile görüşmeye ilişkin partiyi bilgilendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılacak görüşmeye ilişkin de görüş alışverişinde bulundu. Buldan ve Sancar, Genel Merkez'deki görüşmenin ardından Erdoğan tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme bir saat sürdü.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı

SÜREÇ YENİ AŞAMAYA GİRİYOR

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Süreç yeni aşamaya giriyor. Yeni aşamada istişarelere ihtiyaç var. Tüm bunları Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşacağız. Hayırlı bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı ile görüşme çok önemli. Gerekli adımları konuşacağız" ifadelerini kullandı. Görüşmenin ardından DEM'den kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

ERDOĞAN'A BİLGİ VERİLDİ

Zirvede İmralı heyeti, Öcalan ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. En kritik süreç olan silah bırakmanın ardından yapılacak olası yasal düzenlemeler masaya yatırıldı. TBMM'de kurulması planlanan komisyon ve çalışma prensipleri ele alındı.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı

ERDOĞAN'DAN NE İSTEDİLER?

Edinilen bilgiye göre, DEM heyetinin Erdoğan'dan bir isteği olduğu öğrenildi. Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan'ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan'a ilettikleri öğrenildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı

ÖCALAN'DAN YENİ ÇAĞRI

Silahların bırakılmasıyla ilgili en kritik 48 saat ise perşembe ve cuma günleri yaşanacak. Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre; Öcalan, yeni bir çağrı daha yapacak. Öcalan'ın atılan adımların samimi olduğunu belirtmesi ve "Mekanizmalar bir an önce kurulsun, silahları bırakın" demesi bekleniyor. PKK'lı bir grup da cuma günü silahlarını bırakacak. 20-30 kişilik grubun başında üst düzey bir ismin olması bekleniyor.

Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi ''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor

06:57
Trump’tan Putin’i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz
Trump'tan Putin'i kızdıracak Ukrayna kararı: Daha fazla silah göndereceğiz
01:32
Kartalkaya davasında ilk gün sona erdi Duruşma sabaha ertelendi
Kartalkaya davasında ilk gün sona erdi! Duruşma sabaha ertelendi
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
10:48
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
10:36
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
10:29
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
10:05
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
09:53
İstanbul Emniyeti’nde 45 yeni atama İşte Müge Anlı’nın eşinin görev yeri
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 07:38:14. #7.12#
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! Öcalan'dan yeni çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.