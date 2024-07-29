AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, İsrail'in suçlarını gizlemeye çalıştığını belirtti. Kabaktepe, Türkiye'nin mazlumların yanında yer almaya devam edeceğini vurguladı.

29.07.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanı'mızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağılık ifadeler kullanan işgalci siyonist İsrail'in Dışişleri Bakanı, haddini fazlasıyla aşmıştır. İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanı'mızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, işledikleri soykırım suçlarını ve insanlık dışı eylemleri örtbas edemeyecekler. Gazze'de işlenen soykırım suçları nedeniyle adalet ve insanlık önünde hesap verecekleri gün yakındır."

Katliamlarla, soykırımlarla ve cinayetlerle anılan bu terör devletinin temsilcilerinin, hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaklarını vurgulayan Kabaktepe, "Dünyanın gözü önünde masum sivilleri, kadın ve bebekleri acımasızca katleden bir yapının temsilcisinin sözleri, insanlık adına hiçbir değer taşımamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında yer almaya devam edecektir. Tarihinden aldığı misyonuyla, mazlumların sesi ve umudu olan Türkiye, soykırımcı ve savaş suçlusu İsrail'in hadsiz söylemlerine karşı dimdik durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul, AK Parti, Türkiye, İsrail, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:45 Kenan Işık hayatını kaybetti Kenan Işık hayatını kaybetti
10:33 Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5’te yürüdü Ameliyat önlüklü ve yaralı şahıs kimseye aldırmadan E-5'te yürüdü
10:09 Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde Müfettişler tek tek izini sürüyor Bakanlık 7 bin lüks araç sahibinin peşinde! Müfettişler tek tek izini sürüyor
09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
10:38 Rusya’da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu Rusya'da bir Kadın 13. kattan düştü, hafif yaralarla kurtuldu
10:15 Ortaköy’de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı Ortaköy'de Prens Selman fotoğrafıyla müşteri çekmeye çalışan kumpircilere ceza yağdı
10:12 Lamine Yamal’a ihanet şoku Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı Lamine Yamal'a ihanet şoku! Sevgilisi başka bir erkekle canlı yayın açtı
09:55 Venezuela’da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı Venezuela'da Başkanlık seçimini Nicolás Maduro kazandı
09:48 Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT’i buldu Buluşma yerine gelen teröristler karşılarında MİT'i buldu
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 12:06:43. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement