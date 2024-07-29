AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki göstererek, "İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanı'mızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında aşağılık ifadeler kullanan işgalci siyonist İsrail'in Dışişleri Bakanı, haddini fazlasıyla aşmıştır. İsrail'in bu barbar zihniyetli bakanı, Cumhurbaşkanı'mızın insan haklarına ve vicdani değerlere dayalı siyasetine duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, aslında kendi suçlarını gizlemeye çalışmaktadır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, işledikleri soykırım suçlarını ve insanlık dışı eylemleri örtbas edemeyecekler. Gazze'de işlenen soykırım suçları nedeniyle adalet ve insanlık önünde hesap verecekleri gün yakındır."

Katliamlarla, soykırımlarla ve cinayetlerle anılan bu terör devletinin temsilcilerinin, hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacaklarını vurgulayan Kabaktepe, "Dünyanın gözü önünde masum sivilleri, kadın ve bebekleri acımasızca katleden bir yapının temsilcisinin sözleri, insanlık adına hiçbir değer taşımamaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, her zaman olduğu gibi mazlumların ve mağdurların yanında yer almaya devam edecektir. Tarihinden aldığı misyonuyla, mazlumların sesi ve umudu olan Türkiye, soykırımcı ve savaş suçlusu İsrail'in hadsiz söylemlerine karşı dimdik durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.