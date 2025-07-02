AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış dersiyle başlayacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Kadın Kolları Liderlik Akademisi", bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış dersiyle başlayacak.

Genel Merkez'de yapılacak açılışın ardından Kızılcahamam'da üç gün sürecek eğitim kampına Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinden yaklaşık 1200 kadın teşkilat yöneticisi katılacak.

Kampta, siyasette kadın liderliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Programda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara ilk dersi verecek.

Açılış gününde, AK Parti Genel Merkezi'nde "Video Üretimi", "Sağlığı Geliştirme", "Siyasetçiler için Yapay Zeka" ile "Diksiyon ve Etkili İletişim" başlıklarında dört ayrı başlıkta eğitimler yapılacak.

Katılımcılara ayrıca "Kutsal İşgal" belgeseli izletilerek Gazze'de yaşananlara dair farklı bakış açısı geliştirmeleri sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış dersinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de oturumlara katılarak katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Kamp programında ayrıca, müsabaka, serbest kürsü etkinliği, eğitim oturumları, bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Katılımcıların geri bildirimleri doğrultusunda siyasette kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve teşkilat içi yetkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Kadın Kolları Liderlik Akademisi, 5 Temmuz'da sona erecek.