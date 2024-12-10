AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

10.12.2024 16:16
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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, insanlığın onur mücadelesinin önemli kilometre taşlarından biri olduğunu hatırlattı.

Gazze ve Filistin başta olmak üzere, birçok bölgede insanlık değerlerinin hiçe sayıldığını, işgal altına alındığını aktaran Ünsal, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin görmezden gelindiğini belirtti.

Türkiye'nin devlet ve millet olarak, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına en başından itibaren sessiz kalmadığını, her zaman Filistinlilerin yanında yer aldığını, bölgede kalıcı barışın sağlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"İnsanlığın onurlu yaşam mücadelesinin mihenk taşlarından olan, hakların korunması sadece bireyin refahı için değil aynı zamanda toplumsal huzur ve barışın sağlanması için de büyük önem arz etmektedir. İnsan haklarının tüm insanların doğuştan sahip olduğu haklar olduğu unutulmamalıdır ve bugün tüm insanlık hak ihlallerine karşı sesini yükseltmeli, Filistin başta olmak üzere mazlumların yanında olmalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mazlumun olduğu her coğrafyada sağlık, barış ve insan haklarının tesisi için çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye olarak hak ihlallerine karşı her zaman adaleti ve hakkaniyeti savunuyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de gönül coğrafyamızdaki tüm masum ve mazlumlara yardım eli uzatmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika
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