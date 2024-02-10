AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğradı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, AK Partili heyet yaralının sağlık durumuyla ilgili hastaneden bilgi aldı.
Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, saat 16.30 sıralarında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açıldı. ???????
Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etti.
Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan E.G.D'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, müdahalenin ardından ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelileri yakalamak için kamera kayıtları incelendi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.
Ayrıca, saldırı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş etmesi, ardından uzaklaşması yer aldı.
AK Parti heyeti hastanede
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Başkanı İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yaralı E.G.D'nin tedavi gördüğü hastaneye geldi.
Heyet, burada yaralının durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alarak, yakınlarıyla da görüştü. AK Partili heyet daha sonra hastaneden ayrıldı.
Yeniay'ın seçim çalışması sırasında yanında bulunan görgü tanığı Ali Sarıyar, program esnasında silah sesleri duyduklarını ve kendisinin "yatın" diye bağırdığını, herkesin yere yattığını, 1-2 dakika bu şekilde kaldıklarını anlattı.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi. Bakanlar, parti genel başkanları ve birçok siyasi isim, yerel seçim öncesi gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.
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AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin görüntü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, beyaz bir jipin kapısından sarkan bir kişinin silahla kalabalığa doğru ateş açtığı, ardından jipin olay yerinden kaçtığı görüldü.
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