AK Parti'li Akbaşoğlu: Huzuru ve refahı ilelebet sağlama noktasında büyük gayret gösteriyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Allah'ın izniyle biz yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme modeliyle, bu aziz milletin gelirlerini yükseltmeye, alım gücünü arttırmaya, huzurunu ve refahını ilelebet sağlamak noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz" dedi.
AK Parti'li Akbaşoğlu, Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Yozgat belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuştu. Akbaşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde çok çalışacaklarını belirterek, "Her yerde başa güreşerek en büyük neticeyi, hem Yozgat'ta hem de 81 vilayette alacağız. Yeniden İstanbul'u alacağız, yeniden Ankara'yı alacağız. Ankara'daki, İstanbul'daki, İzmir'deki Yozgatlıları da harekete geçirerek büyük bir zafer gecesi olarak 31 Mart'ı Yozgat'ta da Anadolu'nun her yanında beraber İstanbul'da da kutlayacağız" dedi.
Akbaşoğlu, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan döndüğünü hatırlatarak, "Allah'a çok şükür yarın inşallah kendi füzelerimizi, uydularımızı, kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kendi ürettiğimiz kapsüllerle, roketlerle bu sistemin tamamının Allah'ın izniyle bizim insanımız tarafından A'dan Z'ye gerçekleştirildiğine şahit olacağız. Bugün Türkiye insansız hava araçlarında, milli savunma sanayisinde ortaya koyduğu devrimlerle dünyanın bir numarası ise teknolojide de dünyanın ilk 10 ülkesi arasına en yakın zamanda girmeye aday bir ülkedir. O sebeple kendi milli muharip uçaklarımızı yapıyoruz. Milli helikopterimizi yapıyoruz. Kendi gemilerimizi yapıyoruz" diye konuştu.
Hem insani hem de ekonomik krizlerin yaşandığını ifade eden Akbaşoğlu, "Allah'ın izniyle biz yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme modeliyle, bu aziz milletin gelirlerini yükseltmeye, alım gücünü arttırmaya, huzurunu ve refahını ilelebet sağlamak noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz. Yaşadığımız pandemi süreçleri bunun uluslararası yansıması, bunun ülke ekonomilerine yansımasıyla tabii ki birtakım sıkışıklıklar, dar boğazlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan büyük global krizler, Rusya ve Ukrayna savaşı, Gazze'deki soykırım, bütün bu olaylarla beraber dünya insanlık tarihinde hem insani krizler, hem de ekonomik krizlerin boyutlarının arttığına şahit oluyoruz. Buna rağmen Türkiye Anadolu'da, coğrafyamızda bir liman olarak huzur ve güvenliğin adresi olarak insanlığın karşısına çıkıyor" dedi.
Konuşmaların ardından, AK Parti'nin Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse, 13 ilçe ve 22 beldenin belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Akbaşoğlu: Huzuru ve refahı ilelebet sağlama noktasında büyük gayret gösteriyoruz - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?