AK Parti Milletvekili Seda Gören Bölük: Koruyucu ailelik hikayeleri mucize dolu

Bir bebeğin koruyucu anneliğini üstlenen AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, ailelere çağrıda bulunarak, "Bu kararı almayı düşünen varsa bir dakika bile tereddüt etmesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Gönül Elçileri" projesiyle her geçen gün artan koruyucu ailelerin arasına AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Görür Bölük de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı'nın ardından basın mensuplarına konuşan Bölük, koruyucu ailelik hikayelerinin nasıl başladığını anlattı.

Bölük, 16 yıllık tıbbi süreç geçirdiğini, sonrasında eşiyle birlikte bir bebeğe koruyucu aile olmaya karar vererek girişimde bulunduklarını söyledi. Bölük, "Başındaki sıfat 'koruyucu' olur ya da olmaz, benim 16 yıllık tıbbi sürecim var, onun nihayetinde oluşmuş hem fizyolojik hem de psikolojik bir yol bu, bu yolun sonu evladıma çıktı. Dişlerini beraber çıkarttığımız, beraber yürüdüğümüz bir bebeğim var." dedi.

"Biz onu bekliyorduk, o da bizi bekliyormuş"

"Annelik, babalık aslında çok fizyolojik bir şey ama işin özünde ben kalpten doğurduğumu söylüyorum" ifadesini kullanan Bölük, "kalptan anne olmanın" çok başka olduğunu dile getirdi.

Bölük, çocuğunun, kendisi ve eşi için bir mucize olduğunu ifade ederek, "O çocuk nereden gelirse gelsin, nereden doğurursanız doğurun bir mucize. Biz onu bekliyorduk, o da bizi bekliyormuş." diye konuştu.

Koruyucu aile olunan çocukların ailelerin hayatına dokunduğunu, aileleri bambaşka bir insan haline getirdiğini anlatan Bölük, "Bu kararı almayı düşünen varsa bir dakika bile tereddüt etmesin." ifadesini kullandı.

Bölük, çocuklarının bir süre sonra kendisine ve eşine benzemeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Benim çocuğum fiziki olarak eşime benziyor, benim gibi yürüyor, benim gibi uyuyor. Çünkü berabersiniz, kalpten doğuruyorsunuz. Normal bir ebeveynin yaşadığı ne varsa aynı şeyleri yaşıyoruz. Koruyucu ailelik Türkiye için çok uzun süreci olan bir kavram. Bizim medeniyetimizin temelinde, özünde var ama kurumsal bir yapıya bürünmesi son 20 yılda gerçekten ciddi mesafe katetti."

"Eğer ihtiyaç duyulursa Meclis'te bu konuda düzenlemeler yapılacak"

Bölük, TBMM'de koruyucu aileliğe ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe çalışmaları sırasında çocuğum yanıma geldi ve Meclis koridorlarında ilk adımlarını attı. Dolayısıyla o Meclis koridorlarında gezdikçe diğer koruyucu aileler ve Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar nihayetinde kurumsal olarak ne gibi eksiler, artılar var, neler yapılabilir, bu sistem daha nasıl geliştirilebilir, biz bunun için uğraştık. Meclisimiz bence bu gelişmeleri yapmaya tamamıyla hazır.

Bu çalıştaydan çıkacak sonuçlar çok önemli. Eğer yönetmeliklerle ya da kurum içi düzenlemelerle çözülemeyecek şeyler varsa Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hepsi bu çalışmaları yapmaya hazır olduğu gibi Meclisimiz de hazır. Eğer ihtiyaç duyulursa Meclis'te bu konuda düzenlemeler yapılacak."

Bölük, koruyucu aile olmanın öneminin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra daha da anlaşıldığını ifade ederek, koruyucu aile sayısının Meclis'te de artacağına inancını dile getirdi.

"Çocuğum, benim kahramanım"

Bölük, koruyucu aile olmayı düşünenlere şöyle seslendi:

"Çocuğum, benim kahramanım, hikayemin kahramanı. Herkes bir mucize arıyor, o mucize evinize gelecek olan o evlat, lütfen düşünmeyin, hiç tereddüt, endişe etmeyin. Çocuklarınız evinize geldikten sonra, mucizeleriniz sizin yanınıza geldikten sonra her şey geliyor. Çok güzel şeylerle karşılaşıyorsunuz, hayatınız bambaşka bir noktaya dönüşüyor. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın. Evdekilerle konuşun, anne, baba kendi aranızda konuşun ama bu hikayenin sonu çok güzel bitiyor." diye konuştu.