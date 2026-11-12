AK Parti'nin 15 maddelik teklifi 2017 öncesi GSS borçlarında tahsilatı kaldırıyor - Son Dakika
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AK Parti'nin 15 maddelik teklifi 2017 öncesi GSS borçlarında tahsilatı kaldırıyor

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AK Parti\'nin 15 maddelik teklifi 2017 öncesi GSS borçlarında tahsilatı kaldırıyor
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AK Parti'nin 15 maddelik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, 2017 öncesi GSS borçlarının tahsilinden vazgeçilmesini ve kadın ile genç istihdam teşvikinin 2028 sonuna kadar uzatılmasını öngörüyor; yapılandırmadan yararlanamayan sigortalıların borç yükü hafifleyecek.

Haber: Berfin BAYIR - Erva GÜN

(TBMM) - AK Parti, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle, 1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi, kadın ve gençlerin istihdamını destekleyen teşvikin 2028 sonuna kadar uzatılması, BOTAŞ'ın bazı vergi ve fon borçlarının mahsup edilmesi öngörülüyor. Teklifte ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları, lisanssız elektrik üretimi, kamu üniversite hastanelerinin finansmanı ve Jandarma ile Polis Meslek Yüksekokullarına giriş koşullarına ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

TBMM Başkanlığı'na sunulan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 15 maddeden oluşuyor.

Teklifin gerekçesinde, "COP31 vizyonuyla uyumlu olarak güneş, rüzgar, jeotermal ve enerji depolama sistemleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandırılması, şebeke altyapısının güçlendirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması büyük önem arz etmektedir" denildi.

Gerekçede, enerji piyasasında belirlilik, şeffaflık ve öngörülebilirliğin yatırımcı güveninin korunması açısından vazgeçilmez olduğu vurgulanarak, Anayasa Mahkemesi'nin enerji mevzuatındaki bazı hükümlere ilişkin iptal kararlarına işaret edildi. Bu kararlar doğrultusunda yürütme ve düzenleyici kurumlara bırakılan yetkilerin temel ilke ve esaslarının kanunla belirlenmesi, teşebbüs özgürlüğü ve mülkiyet hakkına ilişkin sınırların açıkça düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.

JANDARMA PERSONELİNİN VE AKADEMİ ÖĞRENCİLERİNİN ALIM ŞARTLARI

Kanun teklifiyle 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13/A maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda değişiklik yapılıyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne alınacak fakülte ve meslek yüksekokulu öğrencileri ile muvazzaf subay ve astsubay adaylarında aranacak yaş, vatandaşlık, adli sicil, sağlık, terör örgütleriyle iltisak ve siyasi parti üyeliğinin bulunmaması gibi temel şartların doğrudan kanun metnine eklenmesi öngörülüyor. Ayrıca seçme sınavlarının aşamaları ve başarı puanının hesaplanma yöntemleri kanuni dayanağa kavuşturuluyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE DEVLET KATKISI UZATILIYOR

Teklifle, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun geçici 12. maddesinde düzenleme yapılıyor. Aday çırak, çırak, stajyer ve mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısı uygulamasında Cumhurbaşkanı'na tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere toplam 15 yıla çıkarılıyor. Uygulamanın usul ve esaslarını belirleme yetkisinin de Cumhurbaşkanı'na verilmesi öngörülüyor.

İSTİHDAM TEŞVİKİNİN SÜRESİ UZATILIYOR

Düzenlemede, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 10. maddesinde yer alan ilave istihdam teşvikinin süresi uzatılıyor. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen teşvik uygulamasının 31 Aralık 2028 tarihine kadar devam etmesi, Cumhurbaşkanı'na ise bu süreyi 31 Aralık 2029'a kadar uzatma yetkisi verilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, düzenlemenin kadınlar ve gençler başta olmak üzere işsizlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam alanlarının açılmasını teşvik etmek ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

YÜZEN LNG TESİSLERİNİN YER DEĞİŞTİRMESİ

Kanun teklifiyle 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda değişiklik yapılıyor. Yüzen LNG tesislerinin arz güvenliğinin sağlanması amacıyla lisanslarında belirtilen konumlardan ayrılarak başka bölgelerde hizmet verebilmesine ilişkin esaslar kanuni çerçeveye oturtuluyor. Bu konuda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınması koşuluyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) yetki verilmesi öngörülüyor.

BOTAŞ'IN VERGİ VE FON BORÇLARI MAHSUP EDİLECEK

Düzenlemeyle 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'na geçici 10. madde ekleniyor. BOTAŞ'ın 31 Aralık 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihleri arasında ithalattan kaynaklanan vergi, fon ve pay borçlarının, tüketicileri korumaya yönelik uygulanan sübvansiyonlar nedeniyle Hazineden doğan görevlendirme alacaklarına karşılık aylık olarak terkin ve mahsup edilmesi öngörülüyor. Mahsup işlemleri sonucunda gecikme zammı ve feri alacak hesaplanmaması hükme bağlanıyor.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA GİRİŞ ŞARTLARI

4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'na 10/A maddesi ekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Polis Meslek Yüksekokullarına başvuracak adaylarda aranacak yaş, eğitim durumu, adli sicil, sağlık, terör örgütleriyle iltisak ve diğer giriş şartlarının kanun düzeyinde açıkça düzenlenmesi öngörülüyor.

YEKA YARIŞMALARININ YÖNTEMLERİ BELİRLENİYOR

5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'un 4. maddesinde değişiklik yapılıyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisinde uygulanacak yarışma yöntemleri kanun düzeyinde belirleniyor. Buna göre yarışmaların kapalı teklif, açık eksiltme ve açık artırma yöntemleriyle yapılabilmesi öngörülüyor. Yarışma şartnamelerinin kapsamı da kanuni çerçeveye kavuşturuluyor.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN LİSANSLI ÜRETİME GEÇİŞİ

5346 sayılı Kanun'un 6. maddesinde düzenleme yapılıyor. 10 yıllık süresini tamamlayan ve elektriksel kurulu gücü asgari 750 kilovat olan lisanssız üretim tesislerinin lisanslı üretim faaliyetine geçiş şartları yeniden düzenleniyor.

Bu geçişlerde alınacak lisans bedelinin, EPDK tarafından belirlenen kaynak bazlı güncel birim yatırım tutarının yüzde 30'unu geçemeyeceği hükme bağlanıyor.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN SÖZLEŞME FARKI TERKİN EDİLECEK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici 113. madde ekleniyor. Buna göre, 2026 yılında götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi yapan kamu üniversite hastanelerinin tahakkuk ettirdiği tedavi tutarlarının sözleşme tutarının altında kalması durumunda aradaki farkın terkin edilmesi öngörülüyor. Terkin edilen tutarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden karşılanması düzenleniyor.

2017 ÖNCESİ GSS BORÇLARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

5510 sayılı Kanun'a geçici 114. madde ekleniyor. 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları dahil tüm feri alacakların tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, düzenlemenin yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmasına rağmen zorunlu GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yükünü hafifletmek amacıyla hazırlandığı belirtildi. Gerekçede, "Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal anlamda hayatlarına daha sağlıklı devam etmelerinin sağlanması amacıyla yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen zorunlu genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerinin hafifletilmesi, sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve nihai olarak da genel sağlık sigortasına erişimin yaygınlaştırılmasının sağlanması ve toplumsal sağlık riskinin azaltılmasının" hedeflendiği kaydedildi.

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNİN KAPSAMI DEĞİŞİYOR

Düzenlemede, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde değişiklik yapılıyor. Sanayi sicil belgesine sahip üretim faaliyetlerinde uygulanan yüzde 12,5 oranındaki indirimli kurumlar vergisi uygulamasından kıymetli maden ve petrol rafinerileri, tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunan kurumların hariç tutulması öngörülüyor.

GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ TESİSLERİNİN KAPASİTE ARTIŞINA BEDEL

Teklifle, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7. maddesine ek cümleler konuluyor. Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin elektriksel kapasite artışlarında TEİAŞ tarafından megavat başına alınacak bedelin, EPDK tarafından belirlenen birim yatırım tutarının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde TEİAŞ tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Tahsil edilen bedellerin TEİAŞ'a gelir kaydedilmesi düzenleniyor.

YATIRIM FONLARININ TASFİYESİNDE GÖREVLİLERE SORUMLULUK MUAFİYETİ

7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un 7. maddesine yeni bir fıkra ekleniyor.

Düzenlemeyle, söz konusu yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan personel ile bankalar ve bunların görevlendirdiği kişilerin, suç teşkil eden fiiller hariç olmak üzere, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluklarının doğmaması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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