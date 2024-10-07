AK Parti Sinop İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki - Son Dakika
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AK Parti Sinop İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

AK Parti Sinop İl Başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında açıklama yapıldı.

07.10.2024 20:46
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AK Parti Sinop İl Başkanlığınca İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında açıklama yapıldı.

İl Başkanı Uğur Giresun yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu 42 bine yakın sivilin hayatını kaybettiğini vurguladı.

İsrail'in sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Giresun, şunları kaydetti:

" Türkiye, sadece diplomatik yollarla değil, insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle de Filistin halkının yanında olmuştur. Filistin'e yapılan insani yardımların büyük çoğunluğu ülkemiz tarafından yapılmaktadır. Türkiye olarak stratejik açıdan da bu konuyu ele alıyoruz. İsrail saldırganlığının ülkemize yönelebileceği riskini tüm bölge ülkeleri gibi biz de görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.' şiarını bir ahitleşme olarak görüyoruz. Filistin, sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir, Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına ve Filistin halkına uyguladığı zulme karşı mücadelemiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sinop İl Başkanlığından İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki - Son Dakika

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