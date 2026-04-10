"AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Marmara Bölge Toplantısı" Sakarya\'da düzenleniyor

Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen "AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Marmara Bölge Toplantısı"nda konuşan Kaya, Sudan, Gazze, Lübnan ve dünyanın bütün mazlum coğrafyaları için Allah'tan özgürlük dilediğini belirterek, "istiklal mücadelelerinin zaferle sonuçlanmasını" temenni etti.

Türkiye'nin her koşulda mazlumun yanında, zalimin karşısında, haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğunu vurgulayan Kaya, "Yahudi terör örgütü 28 Şubat'tan beri sadece İran değil, bütün coğrafyayı adeta kana bulamak üzere saldırılar gerçekleştiriyordu. Ateşkes süreci var. Rabbim inşallah bütün savaşların, zulümlerin ve Yahudi soykırımının bir an evvel son bulduğu günleri bize göstersin." diye konuştu.

Kaya, Gazze'de katledilen kadın ve çocukların ahının bu dünyada herkesin üzerine olduğunu dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu zulmü son buldurmak üzere özellikle savaşın çıkmaması için çok üstün diplomasi trafiği yürüttü. Savaş çıktıktan sonra yayılmaması için seferberlik başlattı ve arabuluculuk, savaşın son bulması için de üstün diplomasi trafiği yürüttü." ifadesini kullandı.

Bu süreçte Türkiye'nin bölgenin güvenli limanı, istikrarın sembolü haline geldiğine işaret eden Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmaksızın yürüdükleri yolda güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceklerini, içeriden ve dışardan gelen her türlü tehdide karşı birlik ve beraberliklerini güçlendireceklerini kaydetti.

Kaya, ülke için canla başla çalıştıklarını, Karabağ ve Suriye'nin özgürlüğe kavuşmasında emek verildiğini, diğer taraftan muhalefetin, kimyasal silahlarla adeta çocukların, kadınların katledilmesini göze ala ala 'Neden bu insanları buraya alıyorsunuz?' dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman darbelerin karşısında durduğunu belirten Kaya, fakat ana muhalefet partisi genel başkanının, "darbeci" diyerek Erdoğan'a saldırı halinde olduğunu dile getirdi.

"Devletimiz sosyal yardımlar ve desteklerle milletimizin hizmetinde"

Kaya, insanı merkeze alan sosyal politikalar yürüttüklerinden bahsederek, "Misyonumuz, liderimizin arkasında dimdik durmak ve Türkiye'de çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak. 24 yıldır partimizin kuruluşundan bu yana hiç ara vermeden kesintisiz iktidar olduysak bu, AK Parti'nin neferleri, AK Parti'nin liderine gönül vermiş, onun arkasında dimdik duran kadın, gençlik kolları ve ana kademe teşkilatları sayesinde." diye konuştu.

Sosyal Politikalar Teşkilatının sorumluluğunun büyük olduğuna değinen Kaya, devletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 50 başlıktan fazla alanda sosyal yardımlar ve desteklerle, öncelikle aileyi koruyup güçlendiren destekleriyle milletin hizmetinde olduğunu kaydetti.

Kaya, en büyük sorumluluklarının aileyi korumak olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımızı her türlü tehlikeden, sosyal medyanın yıkıcı etkisinden korumak bizim sorumluluğumuz. Bunun için düzenleme hayata geçiriyoruz. Meclis'te, komisyonda kabul edildi, 15 yaşın altındaki evlatlarımızın sosyal mecralardan korunması anlamında ailelerimizin ciddi taleplerini değerlendirerek böyle bir konuyu inşallah hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dinamik nüfusumuzu korumak için çalışmak zorundayız"

Aileyi güçlendirme adına doğum izinlerini uzatacak çalışma yaptıklarını hatırlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Doğurganlık hızımız 2,1'in çokça altına düşmüş durumda, 1,4'lere kadar geriledi. Seferberlik ruhuyla dinamik nüfusumuzu korumak için çalışmak zorundayız, politikalar üretiyoruz. Çocuk desteklerinden kadınlara doğum izinlerine kadar ama öncelikle ailenin değerini, kıymetini ve en güçlü tutmamız gereken yapı olduğunu millete yeniden anlatmamız gerekiyor. Bunu da yeniden hep birlikte başaracağız inşallah. Devletimizin verdiği tüm destekler aslında aileyi korumak için, bunu milletimize anlatacağız. Allah'ın izniyle dünya lideri dediğimiz Cumhurbaşkanımızı bu ülkenin geleceği için bir dönem daha, 2028'de yeniden seçtirmek zorundayız. Bunun için de milletimizle kurduğumuz gönül köprülerimizi her zamankinden daha sağlam tutmak zorundayız. Dünyanın gidişatı ortada, büyük küresel tehdit ortadayken, yanı başımızdayken, AK Parti teşkilatları liderine olan borcunu ödemek zorunda. İnşallah 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza yakışır oyla seçtirmek çalışıyoruz."

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Kaya, "İnşallah bu süreci de neticelendireceğiz. Bunun için de gerekli adımları atacağız ama bu hassas süreçte sosyal politikalar ekipleri olarak şehit ailelerimizi, gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Onlara da bu sürecin, bu ülkenin geleceği için olmazsa olmaz olduğunu bir kez daha anlatacağız." dedi.

"Müreffeh Türkiye inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da koşan Türkiye'nin ve AK Parti'nin neferleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ve arkasında sıra dağlar gibi durduklarını, Türkiye'nin yarınlarını daha yaşanabilir hale getirmek ve müreffeh Türkiye inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı bugün çok daha farklı şeylerin konuşulacağını söyleyen Yavuz, "Libya çoktan yaban ellere gitmiş, Katar boğulmuş, Karabağ işgalden kurtarılmamış olacaktı. Belki de etrafımızın ateş çemberi olduğu dönemde istikrar adası olarak bugün huzurla içinde yaşadığımız Türkiye bu şartlardan çok daha uzak olacaktı. Belki de üzerimize çöken o terör bulutu, baskısı. FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi diğer örgütlerin beli kırılamamış, bugünkü resim manzara ortaya çıkmamış olacaktı." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Sakarya Sosyal Politikalar Başkanı Mükerrem Koç da konuşma yaptı.

Daha sonra basına kapalı devam eden programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaya, programı kapsamında Gar Meydanı'nda Gazze yararına kurulan kermesi de gezdi.