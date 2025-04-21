AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Papa'nın Hristiyan alemine ve bütün insanlara seslendiği son mesajı, Gazze çerçevesinde son derece hakkaniyetli ve doğru bir mesajdı.

21.04.2025 19:33
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Papa'nın Hristiyan alemine ve bütün insanlara seslendiği son mesajı, Gazze çerçevesinde son derece hakkaniyetli ve doğru bir mesajdı." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MKYK'da, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabat'ın AK Parti'ye katıldığını ifade eden Çelik, Özel ve Karabat ile yerel yönetimler konusunda AK Parti'nin hizmetin adresi olması yönündeki güçlü iradesinin aynen devam edeceğini söyledi.

AK Parti belediyeciliği açısından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının bir referans ve örnek olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı, AK Parti belediyeciliği açısından her zaman halkla buluşma, halka doğru hizmetler götürme ve yerelden genele doğru demokrasiyi güçlendirme, halkın iradesini güçlendirme, hak temelli bir takım hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından yol göstericidir. Bütün belediye başkanlarımızla, demokrasinin asli temelini oluşturan yerelden genele doğru vatandaşımızın sokaklarda, beldelerde, en kılcal damar diyebileceğimiz alanlarda görüşlerini, iradesini dinleyerek yerel yönetimlerden genele doğru bu şekildeki siyasetimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Papa'nın vefatı

Çelik, Papa Franciscus'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Vatikan devleti ve bütün Hristiyanlara, Katolik alemine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Papa Franciscus ile tanıştığını dile getiren Çelik, şunları ifade etti:

"Yıllar evvel ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda verdiği karardan sonra ortaya koyduğu sağduyulu irade, Papa'nın bütün bu süreçlerde son derece dengeli, güçlü ve hakkaniyetli mesajlarının bir örneğiydi. Yine son mesajı da Gazze ile ilgili oldu. Gazze ile ilgili mesajında, 'Silahsız sivillerin, okulların, hastanelerin veya yardım çalışanlarının hedef alınması karşısında sessiz kalamayız. Bunlar hedef değil, nefes alan, onuru olan insanlar. Silahlar sussun, rehineler serbest bırakılsın, açlık çeken halka yardım ulaştırılsın. İnsanlar barış dolu bir gelecek istiyor.' diyordu. Papa'nın Hristiyan alemine ve bütün insanlara seslendiği son mesajı, Gazze çerçevesinde son derece hakkaniyetli ve doğru bir mesajdı."

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu

Çelik, dostu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı son derece üzgün olduklarını belirtti.

Alanında en iyi doktorların Önder'e gerekli müdahaleleri yaptığını, tedavi sürecinin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız. Felsefe, sanat, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Onun rahatsızlığı, dokunduğu insanların, Türkiye'de toplumsal birliğimizin, kardeşliğin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkesin hafızasında parça parça nasıl yer ettiğini ve bunun nasıl takdir edildiğini gösterdi. Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşması bakımından ortaya koyduğu kıymetli yaklaşımın nasıl takdir edildiği, şimdiye kadar sanat, siyaset, düşünce alanında ortaya koyduklarının iz bıraktığı ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte devam etmesinin arzulandığı görülmüş oldu. Dostumuza acil şifalar diliyoruz. Terörsüz Türkiye sürecini güçlü bir şekilde sahipleniyordu."

"Kem söz söyleyenleri kendileriyle baş başa bırakmak lazım"

Çelik, Önder ile Terörsüz Türkiye sürecinin devam ettiği son zamanlarda, Meclis çalışmaları bittiğinde buluştuklarını, gece yarılarına kadar süren sohbetlerinin olduğunu dile getirdi.

Bu sohbetlerde zaman zaman Önder'in sağlık durumunun gündeme geldiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlığı konusunda hassas olması gerektiğini söylerdik. Doktorları, ortak arkadaşlarımız. Onlarla da düzenli bir şekilde tedavi alması gerektiğini ifade ederdik. 'Ecel ölüme manidir, şu işin sonucunu bir görelim, sağlığımıza daha çok kuvvetle asılırız.' derdi. Biz de bu işleri sonuca ulaştırmak için sağlıklı olmak gerektiğinden sürekli bahsettik. Dua ediyoruz. Muhterem annesine, kızı Ceren'e, kardeşlerine, bütün sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah sağlığına kavuşacak. Enerjisiyle, güler yüzlülüğüyle, bütün bu süreçlerde köprü kurma kabiliyetiyle, ne olursa olsun umudu ayakta tutan ve konuya sahiplenen yaklaşımıyla, gülümsemesiyle, umuduyla en kısa zamanda tekrar aramızda görmek istiyoruz. Bu vesileyle birtakım kötü, çirkin tartışmalar, yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu hepimizi üzdü ama bunların üzerinde durmaya gerek yok. İyi şeyleri, iyi yaklaşımları, kardeşliği, doğru sözleri öne çıkarmak lazım. Kem söz söyleyenleri kendileriyle baş başa bırakmak lazım."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika
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