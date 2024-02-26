AK Parti Sözcüsü: Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecektir. Hem ateşkesin sağlanması hem de başkenti Doğu Kudüs olan ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin ortaya çıkması için bütün gücümüzü kullanarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kuruluna (MYK) ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Çelik, ortaya çıkan tablonun, uluslararası sistemin etkisizleşmesi, işlevsizleşmesi ve işe yaramaz hale gelmesiyle neticelendiğini ifade etti.

Çelik, şöyle konuştu:

"Burada soykırımı yapan Netanyahu hükümetinin ahlaken ve siyaseten iflasının, bir nefret eyleminin sembolü haline gelmesinin ötesinde uluslararası mekanizmaların tamamen etkisizleşmesi gibi bir tabloyla karşı karşıyadır. Her türlü, İsrail'i durduracak ya da İsrail'e karşı güçlü mesaj verecek girişimin ABD tarafından veto edilmesi, ABD açısından gerçekten utanç verici bir kara leke olarak tarihine geçecek adımdır."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin içindeki güç çatışmasının 10 dakikada bir çocuğun öldüğü soykırımın devam etmesine yol açtığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş, Batı toplumlarındaki halkların isyanı ve son derece soylu eylemler yapmaları neticesinde, Filistin devletiyle ilgili bir tablonun ortaya çıkması çerçevesinde daha çok ses çıkmaya başladı. Bu devletin kurulması için öncelikle ateşkesin ortaya çıkması lazım. Ortada bir ateşkes yok. İkinci bir nokta şu, sık sık başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinden bahsediyoruz. Fakat İsrail'in, Gazze'yle ilgili planları, Gazze'de ortaya koyduğu soykırım faaliyeti ve yansıyan planları coğrafi bütünlüğü tamamen yok edecek ve her türlü devlet niteliğinden yoksun kağıt üstünde bir devlet konumuna getirebilecek bir noktaya doğru ilerlemektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'den Mısır'a kadar geniş bir diplomasi ağı çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirdiğini anımsatan Çelik, bu ziyaretlerin amacının Gazze konusundaki ortak duruşu güçlendirmek olduğunu söyledi.

"Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecek"

Erdoğan'ın turunun, Gazze için yapılmış en geniş diplomatik girişim olduğunu dile getiren Çelik, "Bundan sonrasında da Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecektir. Hem ateşkesin sağlanması hem de başkenti Doğu Kudüs olan ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin ortaya çıkması için bütün gücümüzü kullanarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Ermenistan'la normalleşme sürecini dinamik bir şekilde Azerbaycan'la uyum ve mutabakat içerisinde ilerletmeye çalıştıklarını, bu süreci sabote etmeye çalışan birtakım girişimler olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın saldırganlıktan vazgeçmesi ve kendi refahı çerçevesinde bir normalleşme yürütme konusunda iradenin ortaya çıktığını gördüklerini kaydeden Çelik, ancak bazı Batılı devletlerin bunu sabote etmeye, diasporanın da engellemeye çalıştığını gördüklerini ifade etti.

Çelik, "Bizim buradaki pozisyonumuz, ne olursa olsun bölgede saldırganlıktan vazgeçilmesi halinde bir normalleşmenin olmasıdır ve bölgenin ortak barışına katkı sağlayacak şekilde bu mekanizmaların kurulmasıdır. Buradaki barışçıl diplomasiyi de güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"Birbirleriyle ilgili en ağır lafları söylüyorlar"

Yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın tutarlı ve açık bir iletişimle yoluna devam ettiğini belirten Çelik, muhalefetin 14-28 Mayıs sürecinden yerel seçim sürecine kadarki sürede içine düştüğü tabloyu hatırlatmak gerektiğini söyledi.

Muhalefetin, "altılı, yedili masa" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Çelik, "O zaman bunların ortaya koymaya çalıştığı sistemin milletimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistem olmadığını, sadece birtakım siyasi partilere makam, mevki dağıtmak şeklinde bir istismar siyasetinin neticesinde ucube bir mekanizma olduğunu ifade etmiştik. Sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bizim bu ifadelerimizin çok ötesinde bir vahametin ortada olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Milletin önüne çıkıp yan yana poz verenlerin, şu anda birbirlerine Türk siyasi tarihinin en ağır söylemlerini kullandığını söyleyen Çelik, "Altılı, yedili masaya destek veren genel başkanların ve parti yönetimlerinin vatandaşlarımıza bir özür borcu vardır. Birbirleriyle ilgili en ağır lafları söylüyorlar. Her birinin yerel seçim için çıkıp da oy istemeden önce o süreçte ortaya koydukları tutumla ilgili olarak millete özür dilemesi ve genel seçimler öncesinde milletin huzuruna çıktıkları bu tablonun siyasi saçmalığa dönüşmesi karşısında millete bir hesap vermesi gerekir." dedi.

(Sürecek)