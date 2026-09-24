AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu: - Son Dakika
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AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu:

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AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük\'te "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu:
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- "Milletvekillerimizin büyük desteği, çalışması ve emeğiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u çıkardık. 'Terörsüz Türkiye' hedefi noktasında aynı zamanda bölgenin terörden arındırılması ve terörsüz bölge olarak hedefine ulaşması açısından kanuni düzenleme yaptık. Sadece toplumsal bütünlüğümüzü, güvenliğimizi sağlamak değil, bölgemizin de güvenliğini, toplumsal bütünlüğünü, üniter yapısını koruma adına da çalışma yürütüyoruz" "Batı dediğimiz anlayış, medeni dediğimiz dünya, maalesef şu anda dünyanın en önemli meselelerine gözlerini kapatmış durumda. Katil İsrail, Gazze'de 70 binin üzerinde insanı şehit etti, katletti"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Milletvekillerimizin büyük desteği, çalışması ve emeğiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u çıkardık. 'Terörsüz Türkiye' hedefi noktasında aynı zamanda bölgenin terörden arındırılması ve terörsüz bölge olarak hedefine ulaşması açısından kanuni düzenleme yaptık. Sadece toplumsal bütünlüğümüzü, güvenliğimizi sağlamak değil, bölgemizin de güvenliğini, toplumsal bütünlüğünü, üniter yapısını koruma adına da çalışma yürütüyoruz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin Karabük İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Güler, gün boyunca hem merkezde hem de 6 ilçede sahada olacaklarını söyledi.

Vatandaşı, esnafı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, şehit yakınlarını ve gazileri, partiye yeni katılan üyeleri ziyaret edeceklerini belirten Güler, elde edilen bilgi, öneri ve şikayetlerin yer alacağı bir rapor hazırlayacaklarını ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına arz edileceğini kaydetti.

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin yerinin, konumunun ve çalışma prensiplerinin diğer partilerden farklı olduğuna işaret ederek, AK Parti'nin 86 milyonla doğrudan temas ettiğini dile getirdi.

Eksikliklerinin bulunduğunu fakat her alanda AK Parti'den önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye arasındaki farkların, kıyaslanabilirin ötesinde olduğunu aktaran Güler, ekonomi, eğitim, sağlık, ulaşım, yüksek teknolojiye erişim ve kullanımda, savunma sanayisinde önemli gelişmeler yaşandığını anlattı.

Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine değinerek, "Milletvekillerimizin büyük desteği, çalışması ve emeğiyle Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u çıkardık. 'Terörsüz Türkiye' hedefi noktasında aynı zamanda bölgenin terörden arındırılması ve terörsüz bölge olarak hedefine ulaşması açısından kanuni düzenleme yaptık. Sadece oplumsal bütünlüğümüzü, güvenliğimizi sağlamak değil, bölgemizin de güvenliğini, toplumsal bütünlüğünü, üniter yapısını koruma adına da çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye güvenli liman olarak bölgesinde yıldız gibi parlıyor"

"Dünyanın kaosun içerisine doğru sürüklendiğini, kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde İsrail'in Gazze, Refah ve Batı Şeria'da devam eden saldırıları, ABD-İsrail organizasyonuyla İran savaşı, Hürmüz krizi, Pasifik'teki gerilim, dünyada tedarik zincirinin kopması, belli ham maddelere ulaşımdaki zorluklar, enerji fiyatlarındaki gelgitlere rağmen Türkiye'nin güvenli liman olarak bölgesinde yıldız gibi parladığını" söyleyen Güler, bunun kendiliğinden olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin, kararlı tutumunun, bugüne kadar biriktirdiği tecrübesinin kendilerini güvenli limanda muhafaza ettiğini belirtti.

Güler, Türkiye'nin sözünün ve kararının merak edildiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Batı dediğimiz anlayış, medeni dediğimiz dünya maalesef şu anda dünyanın en önemli meselelerine gözlerini kapatmış durumda. Katil İsrail, Gazze'de 70 binin üzerinde insanı şehit etti, katletti. Yabancı gazeteciler, yardım hizmeti sunmaya çalışan sivil toplum kuruluşları, Sumud Filosu ve yardım götürmeye çalışan gönüllü insanlar hepsi ya öldürüldü ya da derdest edildi dünyanın gözü önünde. Lafa gelince insan hakları, özgürlüklerden bahseden Batı, maalesef tüm kurumlarıyla, yapılarıyla insanlığa artık hiçbir şey vadetmiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumsal barış, özgürlükler ve toplum güvenliğinin önemini; sınır ihlallerinin, saldırganlıkların ve savaşların ise sona ermesini en yüksek perdeden, sesten dile getirmeye çalıştığını belirten Güler, dünyanın ise suskun olduğuna dikkati çekti.

"Ne yaptınız bu bütçeleri?"

Muhalefet belediyelerine yönelik eleştiride bulunan Güler, "Muhalefetin belediyelerinde yaşadıkları yolsuzluk, arsızlık, bütçeyi kötü kullanma, kamu zararı oluşturma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet... Bu kadar rezilliklerin yaşandığı, belediyelerin her türlü hizmetten uzaklaştığı ortamda - ki aziz milletimizin, vatandaşlarımızın başımızın üzerinde tercihidir, kendilerine teslim etmiş bu görevi, vermiş - ne yapmanız lazım sizin? Yazıktır günahtır. Aziz milletimiz, bütçeleri hem Ankara hem İzmir hem de İstanbul'da bu arkadaşlara emanet etti. Ne oldu? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ne yaptınız bu bütçeleri?" sözlerini sarf etti.

Güler, 14 Ağustos'ta AK Parti'nin 25. yılını kutladıklarını, 2050'ye kadar dönemdeki vizyon belgesini ilan ettiklerini, her alanda çalıştıklarını anlatarak, muhalefetin ne hallere düştüğünü milletin takdirine sunduklarını, her gün muhalefet partisinden bir belediye başkanının ya istifa ettiğini ya da başka şeylerle anıldığını anımsattı.

Programa, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Karabük Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Programın ardından Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Güler, Karabük Belediyesini ziyaret etti, Başkan Çetinkaya'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Karabük'te "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu: - Son Dakika
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