AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat Darbesi Açıklaması

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı ve çevre illerdeki parti teşkilatları, 28 Şubat darbesine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, il binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.
Çetin, şunları aktardı:
" Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Şanlıurfa
AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Gürkan Ayaydın, 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanların aziz millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğradıklarının altını çizdi.
Kahramanmaraş
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi, darbecilerin kurduğu ikna odalarında kadınların inançlarının hiçe sayıldığını ve baskıya maruz bırakıldığını belirtti.
Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını vurgulayan Şirikçi, "Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi." diye konuştu.
Malatya
AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı İlhan Doğan, failleri tarafından "1000 yıl sürecek" yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin 10 yıl bile sürememiş olmasının vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Doğan, milletten aldıkları güç ve tarihin kendilerine yüklediği sorumlulukla millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelesini kararlılıkla devam ettirdiklerini söyledi.
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Hilal Doğan Güvenç de 28 Şubat darbesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Teşkilatlarından 28 Şubat Darbesi Açıklaması - Son Dakika
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