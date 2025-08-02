AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı Sakarya\'da yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, " Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin her belediyesinin AK Parti belediyeciliğiyle tanışması ve yeniden AK Parti belediyeciliğiyle yönetilmesi için olağanüstü gayret göstereceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'na katılan Demir, istişare toplantısında bir araya geldiklerini belirterek, katılımcıların siyasetten sosyal medyaya, iletişimden halkla ilişkilere kadar birçok alanda görüş ve düşüncelerini alacaklarını ve bunlardan istifade edeceklerini söyledi.

Çözüm odaklı anlayış ve doğrudan temasla sorunları yerinde tespit eden, çözüm üreten ve birlikte hareket eden teşkilat olduklarını vurgulayan Demir, " Marmara, İç Anadolu, Ege bölgelerimizden yaklaşık 111 belediye başkanımızın katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştiriyoruz. 2024 yılında hem yeniden seçilen hem de bu büyük sıkıntılar içerisinde ilk defa göreve gelen belediye başkanlarımızla buluşuyoruz. Şüphesiz sadece teknik meseleler değil, bunlar da son derece önemli ama aynı zamanda dava bilincini, kardeşliği ve ortak vizyonumuzu yeniden inşa etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Demir, AK Parti'nin belediyecilikte ortaya koyduğu vizyonun, mahalli idarelere yeni ufuk kazandırdığına işaret ederek, AK Parti belediyeciliğinin, şehirlere sadece hizmet eden değil, onlara yön veren, kimlik kazandıran, milletin hissiyatını ve değerlerini merkeze alan şehircilik anlayışına sahip olduğunu anlattı.

İstanbul'da 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı hizmet meşalesinin milletin kalbini, gönlünü ve geleceğini aydınlatan ışığa dönüştüğünü aktaran Demir, hizmetlerle bu heyecanın kalkınma hamlesi olarak devam ettiğini kaydetti.

Demir, 30 yılı aşkın süredir belediyecilikte çıtayı belirleyen ve bunu zirveye koyan anlayışın temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin her belediyesinin AK Parti belediyeciliğiyle tanışması ve yeniden AK Parti belediyeciliğiyle yönetilmesi için olağanüstü gayret göstereceğiz ve yolumuza böyle devam edeceğiz." dedi.

"Toplumun her kesimini önceleyen çalışmalar yapıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da Sakarya olarak hizmet odaklı, insan merkezli çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, toplumun her kesimini önceleyen çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Alemdar, şehirde tarımdan turizme, sanayiden sosyal alana, sağlıktan spora, eğitimden ulaşıma kadar yapılan çalışmalardan bahsederek, belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

Kentsel dönüşümünün önemine dikkati çeken Alemdar, insana hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ise "Belediye başkanlarımız hizmet ve eser siyasetini ortaya koyacak, biz de teşkilat mensupları olarak il başkanları ve ilçe başkanları olarak sahada belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu hizmeti ve eser siyasetini vatandaşa anlatmak ve yapılan hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmakla mükellefiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde öğrendikleri siyasi anlayışın "milletin yanında olmak ve milletin sesi olmak için siyaset yapmak" olduğunu dile getiren Tever, "AK Parti, partilerden bir parti değildir, bir dava hareketidir. Buna yakışan şekilde mücadele etmek ve o mücadeleyi ortaya koymak için dava erleri olarak sahada çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, 16 ilin belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, AK Parti il başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Oturumlar halinde basına kapalı devam eden toplantı, yarın sona erecek.