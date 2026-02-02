Ak Partili Akbaşoğlu: "Toplumun Tüm Kesimleri Beklenti İçinde; Bu Beklentileri Karşıladığımız İçin 23 Yıldır İktidardayız"

(TBMM) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bütün toplum kesimleri ile bütün işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, emeklimiz, bütün esnafımız, sanayicimiz hep beraber bu konuda birtakım beklentiler içerisindedir. Biz bu beklentileri bugüne kadar karşılayageldiğimiz için 23 yıldır kesintisiz iktidardayız. 23 yıldır kendimizi güncellediğimiz için; başta emeklilerimizle beraber bütün toplum kesimleriyle onların gündemi gündemimiz, onların derdi derdimiz olduğu ve bu dertlere çare bulduğumuz için bugünlere kadar iktidardayız. Biz bu konuda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Başta emeklilerimiz toplum kesiminin tüm unsurlarıyla, tüm yapılarıyla, tüm fertleriyle beraber 86 milyon insanımız şundan emin olsun ki biz milletimizin hizmetindeyiz, milletimizin tümünün hizmetkarıyız. Verdiğimiz sözleri bugüne kadar hep yerine getirdik, yerine getirmeye devam edeceğiz; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akbaşoğlu, TBMM'de bu hafta, Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Akbaşoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünün yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imece usulüyle büyük bir dayanışma sergilemiş, asrın felaketini asrın hizmet destanına dönüştürmüştür. Başta Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli'ye, Murat Kurum'a, bakanlıklarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve elini taşın altına koyan bütün milletimize büyük dayanışma için teşekkür ediyorum. Depremin hemen ardından devletimizin tüm kurumları; askerimizle, polisimizle, bakanlıklarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük bir fedakarlık ve hummalı bir çalışmayla yaraları sarmak için seferber olmuştur.

455 bin bağımsız konutun hak sahibine teslimini hatırlayacağız. Bu konuda yaraların sarılması hususundaki gayretleri hep beraber tebrik edeceğiz ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi ifade edeceğiz.

"Onları her daim rahmetle ve minnetle yad edeceğiz"

Bu vesileyle deprem bölgesinde hayatlarını idame ettiren bütün vatandaşlarımız şundan emin olsun ki; evet, maalesef giden canlarımız geri gelmeyecek. Onları her daim rahmetle ve minnetle yad edeceğiz. Bununla beraber burada geri kalan bütün emanetlerin de devletimizin şefkatli kolları arasında olduğunu; bütün yetimlerin, öksüzlerin, dulların ve orada yaşayan bütün insanların hepimizin ortak gayretleriyle yuvalarına kavuşturulacağını ifade ediyorum."

"Türkiye'nin duruşu en başından itibaren nettir"

Akbaşoğlu, terörsüz bir bölgeyi başından beri hedeflediklerini belirterek, "Suriye Devleti'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve idari yapının birlik beraberliğinin ve bütünlüğünün önemi yadsınamaz. Bu konudaki olumlu gelişmeler konusunda biz bu çerçevenin devam etmesini ve olumlu gelişmelerin aynen bu şekilde; Suriye'nin birlik bütünlüğüne ve orada bütün etnik kökeni, dini inancı, mezhebi ne olursa olsun her bir vatandaşın, yurttaşın eşit yurttaşlık statüsünde, temel hak ve özgürlükler ekseninde Suriye'nin birlik, beraberlik ve bütünlüğü bağlamında hayatlarını huzur ve refah içerisinde geçirmelerini arzu ediyoruz. Türkiye'nin duruşu en başından itibaren nettir. O konuda Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Dürzilerin, Alevilerin, Sünnilerin, Hristiyanların kim olursa olsun Suriye'deki bütün vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmak suretiyle; toprak bütünlüğü içerisinde milli egemenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde huzurlu bir geleceğe emin adımlarla ilerlemesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Bölgemizde her türlü savaşın oluşmasına karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik"

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'nin de Irak'ın da bütün komşularımızın da toprak bütünlüğü çerçevesinde hayatlarına devam etmelerini istiyoruz. Bu bağlamda bölgemizde her türlü savaşın oluşmasına da karşı olduğumuzu her fırsatta dile getirdik. Bu konuda nasıl ki 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi her zaman bizim temel yaklaşımımızsa, tabii ki atalarımızın belirttiği gibi 'ister isen sulhu salah hazır ol cenge' cümlesinden hareketle de bu konuda Türkiye'nin hiçbir ülkenin bir milimetrekare dahi toprak parçasında gözü olmadığını ama bir milimetrekare toprağını da hiç kimseye yar etmeyeceğini, bu çerçevede de savunma sanayimizdeki muazzam gelişmelerin milletimizi gururlandırdığını ve onurlandırdığını, bu konuda milletimizin büyük bir gurur duyduğunu ifade etmek isterim."

"Tabii ki biz bunları yeterli görmüyoruz; bunları çok daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz"

Akbaşoğlu, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"2002'de emekli aylığı ve asgari ücret ortalaması 3'te 1 iken şu anda 3'te 2'nin üzerine çıkmış vaziyette. Oranlama olarak en düşük emekli aylığı 2002'de en düşük emekli aylığının üçte biri seviyesindeyken, şimdi ise 3'te 2'den fazla bir noktaya çıkmış vaziyette. Bunu bir orantılama olarak ifade ettim. Tabii ki biz bunları yeterli görmüyoruz; bunları çok daha iyi bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl hiçbir çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmediysek, ezdirmeme gayreti ve hedefi söz konusuysa; bu noktada da kesinlikle durumlarının daha iyileşmesi, başta emeklilerimiz bütün toplum kesimlerinin refah seviyesini artırıcı, alım gücünü artırıcı bir politika ortaya koymanın çabası içerisindeyiz. 2002'de 7 milyona yakın insan emekliydi; şimdi 17 milyonun üzerinde emeklimiz var. Bu konuda emeklilerimize her türlü güzel imkanı sunmanın hedefindeyiz. Bu bağlamda başta emeklilerimiz olmak üzere toplumun bütün kesimlerine dönük olarak gelir tamamlayıcı aile bazlı destek sistemini daha önce açıklamıştık, biliyorsunuz. Bu konuda bakanlıklarımızın elindeki koordinasyon ile gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçirmek suretiyle burada bütün vatandaşlarımızın durumunu çok daha iyi bir noktaya taşıma gayretindeyiz.

"Alım gücünü artırmaya samimi gayretle devam edeceğiz"

Emeklilerimize ne yapılsa yeridir, emeklilerimiz başımızın tacıdır. O konuda gerçekten her bir emeklimize bu ülkeye yapmış oldukları katkı münasebetiyle gönülden teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bugüne kadar bütçe imkanları çerçevesinde nasıl elimizden geleni yaptıysak, bundan sonra da olumlu adımlar atmaya, başta emeklilerimiz toplumun bütün kesimlerinin refah seviyesini artırmaya, alım gücünü artırmaya samimi gayretle devam edeceğiz."

"Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin her zaman yanında olduk"

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin, oradaki Arap kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin yanında olduk. Orada hangi etnik kökene dayalı olursa olsun, hangi mezhebe bağlı olursa olsun her bir Suriyelinin eşit yurttaş olarak her türlü temel hak ve özgürlüğü eşit şekilde duyumsayarak yaşamasını öteden beri hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ortaya koyduk. Bugün de aynı noktadayız. Bugün de bu çerçevede Şara hükümetinin; orada Kürt kardeşlerimizin, diğer bütün etnik unsurların, bütün farklı mezhep ve inanışlarda bulunan bütün Suriye halkının hepsinin eşit yurttaş olması ve temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlanması yaklaşımını gayet olumlu buluyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu konuda birlik, beraberlik ve bütünlük; orada başta Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz bütün Suriyelilerin lehinedir. Siyonist ve emperyalist planların maşalığını üstlenen, gönüllü veya gönülsüz olarak bu planlara alet olan terör örgütlerinin hep beraber karşısında durmak; hem Türkiye'nin hem Suriye'nin hem Irak'ın hem İran'ın hem de bütün bölge ülkelerinin lehinedir, bütün halkların lehinedir.

"Biz bu beklentileri bugüne kadar karşılayageldiğimiz için 23 yıldır kesintisiz iktidardayız"

Bütün toplum kesimleri ile bütün işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, emeklimiz, bütün esnafımız, sanayicimiz hep beraber bu konuda birtakım beklentiler içerisindedir. Biz bu beklentileri bugüne kadar karşılayageldiğimiz için 23 yıldır kesintisiz iktidardayız. Milletimizin iradesiyle iktidardayız. Cumhurbaşkanımız milletimizin helal oylarıyla, tercihiyle iş başındadır. 23 yıldır kendimizi güncellediğimiz, tazelediğimiz, yenilediğimiz için; başta emeklilerimizle beraber bütün toplum kesimleriyle onların gündemi gündemimiz, onların derdi derdimiz olduğu ve bu dertlere çare bulduğumuz için bugünlere kadar iktidardayız. Biz bu konuda yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Başta emeklilerimiz olmak üzere toplum kesiminin tüm unsurlarıyla, tüm yapılarıyla, tüm fertleriyle beraber 86 milyon insanımız şundan emin olsun ki biz milletimizin hizmetindeyiz, milletimizin tümünün hizmetkarıyız. Verdiğimiz sözleri bugüne kadar hep yerine getirdik, yerine getirmeye devam edeceğiz; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."