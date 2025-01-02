Ak Partili Yayman: "şubat Ayı İçerisinde Türkiye'de Silahların Bırakılacağı Bir İklim ve Silah Tesliminin Gündeme Geleceğini Düşünüyorum"

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(ANKARA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DEM Parti heyetinin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaretine ilişkin, "Şubat ayının içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin ve silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat ayı içerisinde Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye'nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. 'Dijital Telif Yasası'nın bir an önce çıkması gerektiğini belirten Yayman, sosyal medyaya yaş sınırlamasının önemli olduğunu söyledi. Yayman, şöyle konuştu:

"Dijital telif gündemi bizim için olmazsa olmaz bir gelişmedir"

"2025 yılı gündemimizde Dijital Telif Yasası'nın bir an önce çıkması var. Çünkü emek hırsızlığı sözün bittiği yere getirdi bizleri. Bir taraftan gerçek gazetecilik anlamında 5N1K kuralıyla çalışan basın emekçileri, televizyoncular var. Diğer taraftan bu emekleri alarak bunun üzerinden etkileşim almak için sürekli emek hırsızlığı yapan ve copy paste gazeteciliğiyle kendisine gazeteci bile denmeyen insanların yaptığı bir faaliyet var. Dijital telif gündemi bizim için olmazsa olmaz bir gelişmedir. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor.

"İlk platform Netflix olacak"

Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili bir tartışma var. Bizim bu konuda da tavrımız net. Bu konuya siyasetçiler karar vermeyecek. Bilim insanları, psikiyatristler ve uzmanlar karar verecek. Sosyal medyanın yıkıcı etkisinin bu kadar öne çıkmasını doğru bulmuyoruz. Muhakkak ulus aşırı şirketlerin toplum kurallarını yani anayasalarını hazırlamaları ve bu anayasaları çocuğun, bireyin, kamu düzeninin ve toplumun korunmasının kırmızı çizgiler olarak değerlendirilmesini arzu etmekteyiz. Sosyal medyaya giriş yaşıyla ilgili düzenleme yapacağız. Yeni dönemde dijital platformları dinlemeye devam edeceğiz. İlk platform Netflix olacak. Diğer dijital platformları TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda dinleyeceğiz.

"PKK terör örgütünün silah bırakma ve Türkiye'de artık eylemlerine son verme noktasında daha cesaret verici bir tavır içerisinde olmalıdır"

Sayın MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreçte çok önemli gelişmeler olmuştur. 1 Ekim'de Meclis'in açılışında Sayın Bahçeli'nin DEM grubuna giderek onların Meclis açılışını tebrik etmesi ve ellerini sıkması, daha sonra Milliyetçi Hareket grubunda pozitif sözleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dile getirdiği sözlerde aslında Sayın Bahçeli'nin nasıl bir kehanetle konuştuğunun ispatı olmuştur. Sayın Devlet Bahçeli sanki Suriye'de olacak gelişmeleri öngörmüşçesine PKK terör örgütüne ve DEM Parti grubuna bir çağrıda bulunmuştu. ya eller tetikten çekilecek ya da bu eller tetiklerle birlikle gömülecek demişti. Bu meselenin ana fikri terörsüz Türkiye'dir. Bu noktada gelişmeleri olumlu görüyorum. Artık şehit analarının ağlamaması için ve Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için Sayın Bahçeli'nin çağrısı tarihsel önemdedir. Bir turnusol ve samimiyet testidir. Artık söz sırası DEM'dedir. DEM Parti üstüne düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmelidir. PKK terör örgütünün silah bırakma ve Türkiye'de artık eylemlerine son verme noktasında daha cesaret verici bir tavır içerisinde olmalıdır. Bugün de tarihte ilk defa DEM Partisi Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmektedir. Bu gerçekten milletimizin görmek istediği hareket ve tavırdır.

"Şubat ayı içerisinde Türkiye'de silahların bırakılacağını düşünüyorum"

Sayın Bahçeli'nin başlattığı sürece bugünden bakıldığında nasıl bir devlet aklının olduğunu hep beraber görmekteyiz. O gün Sayın Bahçeli'ye kızanlar, itiraz edenler, Meclis kürsüsünden ip atanlar, Suriye'de yaşanan gelişmelerden sonra herhalde bu çağrının ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu anlamışlardır. Ben şubat ayının içerisinde artık Türkiye'de silahların bırakılacağı bir iklimin, silah tesliminin ve PKK terör örgütünün Türkiye'de artık eylem yapmayacağının gündeme geleceğini, daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Her şey yolunda giderse şubat ayı içerisinde çok önemli gelişmelerin olacağının, Türkiye tarihini olumlu yönde değiştirecek ve Türkiye'nin ileri adımları atabileceği birtakım gelişmelerin olacağını görüyorum."