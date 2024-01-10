Akabe Zirvesi\'nde Gazze Şeridi\'nin yeniden işgali ve Batı Şeria\'daki yerleşimcilerin saldırılarına karşı uyarı çıktı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı bir araya getiren Akabe Zirvesi'nden, Gazze Şeridi'nin bazı bölümlerinin yeniden işgali ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin "düşmanca eylemlerine" karşı uyarı çıktı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal girişiminin başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk defa, Ürdün'ün güneyindeki Akabe kentinde Kral 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı bir araya getiren zirve sona erdi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde, liderlerin, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve savunmasız sivilleri korumak için baskıyı sürdürmenin gerekliliğini" vurguladığı belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik herhangi bir planına karşı olduklarını ve bu planın uluslararası alanda kınanarak karşı çıkılmasının gerektiğinin altını çizen liderlerin, Filistin davasını tasfiye etmeye ve tek Filistin devletinin parçaları olan Gazze ile Batı Şeria'yı ayırmaya yönelik tüm girişimleri tamamen reddettikleri ifade edildi.

Liderlerin Gazze Şeridi'ndeki insanların yaşadığı trajik insani durumun hafifletilmesi için kalıcı ve yeterli düzeyde yardım ile insani yardımın ulaştırılmasının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çektiği bildiride, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeri ile Doğu Kudüs'te Filistinliler ile Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatına yönelik saldırıların bölgedeki durumun kontrolden çıkmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Bildiride, üç liderin, Filistin meselesinde iki devletli (Filistin ve İsrail) çözüme dayanan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir ufuk bulmak amacıyla Arap ülkeleri ve aktif ülkelerle ortaklaşa çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da, savaşın genişlemesine yol açabilecek ve ateşkes çabalarını karmaşıklaştırabilecek herhangi bir tırmanmaya karşı uyarıda bulunarak, durumun ciddiyetinin, bir sonraki aşamada atılacak adımları belirlemek için olağanüstü bir çaba gerektirdiğine işaret etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.