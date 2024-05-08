Akciğer Nakli Merkezlerinin Sayısı Azalıyor, Hastalar Mağdur Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akciğer Nakli Merkezlerinin Sayısı Azalıyor, Hastalar Mağdur Oluyor

Geniş Video İzle

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, akciğer nakli yapan merkezlerin sayısının son yıllarda azaldığını ve bu durumun hastaları mağdur ettiğini belirtti. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nde nakil bölüm doktorlarının özlük hakları, ekip ve ekipman yetersizliği, çalışma ortamı ve maddi imkansızlıklar gibi sebeplerle akciğer nakli amaçlı hasta alımını durdurduğunu ifade eden İlgezdi, hastaların iktidarın sağlık politikalarının başarısızlığından dolayı zor durumda kaldığını söyledi. Akciğer nakli için sırada bekleyen 210'un üzerinde hastanın organ bulma kaygısına, ameliyat olamama riskinin de eklendiğini vurgulayan İlgezdi, sağlık personellerinin daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla hasta alımını durdurmasının önemine dikkat çekti.

08.05.2024 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) -CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, akciğer nakli yapan merkezlerin sayısının son yıllarda 11'den 2'ye düştüğünü belirterek "İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nde nakil bölüm doktorları özlük haklarının düzenlenmesi, ekip ve ekipman yetersizliği, çalışma ortamı ve maddi imkansızlıklar gibi sebeplerle akciğer nakli amaçlı hasta alımını durdurdular. Sağlık personelleri daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla hasta alımını durdururken, hastalarımız da iktidarın başarısız sağlık politikalarından zor durumda kalıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, akciğer nakli için sırada bekleyen 210'un üzerinde hastanın organ bulma kaygısının yanına ameliyat olamama riskinin de eklendiğini belirtti. İlgezdi, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bir annenin feryadıyla Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde yaşanan sorunlara karşı iktidarın üç maymunu oynadığı bir kez daha kanıtlandı. Bana ulaşan bir anne oğlunun akciğer nakli beklediğini ve nakil bekleyen 70 kişinin daha listede olduğunu ağlayarak anlattı. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi'nde Nakil Bölüm doktorları özlük haklarının düzenlenmesi, ekip ve ekipman yetersizliği, çalışma ortamı ve maddi imkansızlıklar gibi sebeplerle akciğer nakli amaçlı hasta alımını durdurdular. Sağlık personelleri daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacıyla hasta alımını durdururken, hastalarımız da iktidarın başarısız sağlık politikalarından zor durumda kalıyor.

"İKTİDARIN BİLİNÇSİZLİĞİ İNSAMIZI CANINDAN EDİYOR"

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta alımları durdu. Akciğer nakil merkezlerin sayısı, son yıllarda 11'den ikiye kadar düşmüşken akciğer nakli için sırada bekleyen 210'un üzerinde hastanın organ bulma kaygısına, ameliyat olamama riski de eklendi. Çok değerli hocalar kamu hastanelerinden ayrılıyor. Bir hoca ayrılınca nakil ruhsatının kuralları yerine getirilemediği için merkezler işlevsiz kalıyor, kapanıyor. Hocalar nakil merkezlerinden ayrılacaklarını haber vermelerine rağmen yöneticiler gerekli önlemleri almıyor. Gidenlerin yerine yeni uzmanlar gelmiyor. Sağlık Bakanlığı uzmanların devlet hastanelerinden ayrılışlarını engelleyecek hiçbir çalışma içerisinde olmadığı için hastaların mağduriyetinin baş sorumlusudur. Hastalar ve yakınları zor durumda kalıyor. Yeni merkezlerin açılmasını gerekirken, mevcut nakil merkezleri yetersizlikler sebebiyle kapanıyor. İktidarın bilinçsizliği insanımızı canından ediyor."

Akciğer Nakli Merkezlerinin Sayısı Azalıyor, Hastalar Mağdur Oluyor
Kaynak: ANKA

Gamze Akkuş İlgezdi, Akciğer Nakli, Milletvekili, Ameliyat, İstanbul, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akciğer Nakli Merkezlerinin Sayısı Azalıyor, Hastalar Mağdur Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
10:57 Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:10:36. #1.11#
SON DAKİKA: Akciğer Nakli Merkezlerinin Sayısı Azalıyor, Hastalar Mağdur Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement