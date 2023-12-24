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Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Akdeniz'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında akşam 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıdan 3 dakika sonra bölgede 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşirken, kısa süreli panik yaşandı.

Akdeniz\'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
24.12.2023 - 19:29,
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Akdeniz'de akşam saatlerinde peş peşe 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ'DE 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. Saat 19.03'te bölgede 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD, depremin yerin 6,11 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

3 DAKİKA SONRA 4,1 İLE SALLANDI

3 dakika sonra saat 19.06'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 297,91 kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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