Akdeniz\'de 4,1 ve 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Akdeniz'de akşam saatlerinde peş peşe 3,7 ve 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz'de akşam saatlerinde peş peşe depremler meydana geldi. Saat 19.03'te bölgede 3,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD, depremin yerin 6,11 kilometre derinliğinde yaşandığını belirtti.
3 dakika sonra saat 19.06'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 297,91 kilometre mesafede olduğu belirtildi.
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