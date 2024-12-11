Akdeniz'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akdeniz'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Akdeniz'de bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 44 kişi kayboldu, 10 yaşındaki bir çocuk kurtarıldı.

11.12.2024 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afrika'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu teknenin Akdeniz'de alabora olması sonucu 44 kişinin kaybolduğu, olayda 10 yaşındaki bir kız çocuğunun kurtulduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Trotamar isimli bir göçmen kurtarma yelkenlisi İtalya'nın Afrika'ya en yakın noktası olan Lampedusa Adası açıklarında 10 yaşlarında bir kız çocuğunu kurtardı.

Sierra Leoneli olduğu belirtilen çocuğun, içinde 45 kişi bulunan ve alabora olan tekneden sağ kurtulan tek göçmen olduğu, diğer 44 kişinin ise kayıp oldukları ifade edildi.

Kızın çift can kurtarma yeleği sayesinde sağ kaldığı öğrenildi.

Batan teknenin Tunus'un Sfaks kentinden hareket ettiği kaydedildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 1 Ocak-11 Aralık döneminde ülkeye denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 64 bin 21 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 153 bin 126 olarak kaydedilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, yıl başından 7 Aralık'a kadar olan dönemde, 1536 düzensiz göçmen Orta Akdeniz'de kayboldu.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Genellikle Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devletlerin görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları (STK) kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden dolayı zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle de faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.

Öte yandan, teknelerin alabora olması ya da teknelerin kapasitelerinin çok üzerindeki yüklü olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerden dolayı her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Göçmenler, Akdeniz, 3-sayfa, Afrika, Göçmen, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
09:15 Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 22:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: Akdeniz'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.